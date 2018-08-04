МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Семьи погибших при крушении вертолёта Ми-8 в Красноярском крае получат не только страховые выплаты, но и необходимую дополнительную материальную и социальную поддержку, говорится в сообщении "Роснефти".

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций.

"Все сотрудники "Роснефти" застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат установленные выплаты. Кроме того, компания предоставит всю необходимую материальную помощь и окажет социальную поддержку семьям погибших", — говорится в сообщении.

Руководство и весь коллектив компании выражают искренние соболезнования родственникам погибших. Все тела погибших будут доставлены в Красноярск, добавляется в материале.

Согласно информации на сайте "ЮТэйр-Вертолетные услуги", пассажиры рухнувшего в Красноярском крае Ми-8 застрахованы в "Согазе" на 2 миллиона рублей. Согласно закону об ОСГОП, выплата на случай смерти составляет 2 миллиона рублей (+25 тысяч рублей на погребение). Выплата на случай причинения вреда имуществу пассажира составляет до 23 тысяч рублей.