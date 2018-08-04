УФА, 4 авг — ПРАЙМ. Среди погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае было семь уроженцев Башкирии, сообщила пресс-служба главы региона.

"Трагедия произошла утром 4 августа в 180 километрах от города Игарка. В авиакатастрофе погибли 15 пассажиров и три члена экипажа, которые находились на борту вертолета. Среди погибших — семь уроженцев Башкортостана", — сообщили в пресс-службе главы региона.

Руководитель Башкирии Рустэм Хамитов выразил соболезнования родным и близким погибших. "Главным управлением МЧС по Башкирии организована работа по оказанию психологической помощи родственникам погибших", — добавили в пресс-службе.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлет осуществил вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.