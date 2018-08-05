МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. РЖД третий год подряд отметят день железнодорожника, который ежегодно празднуется в первое воскресенье августа, проведением благотворительного забега, говорится в сообщении компании.

Впервые РЖД провели такой массовый забег на свой профессиональный праздник в 2016 году, но только в Москве. На следующий год мероприятие было проведено на железных дорогах всей территории России. В частности, в этом году забег в Москве пройдет в Парке Победы на Поклонной горе, в Новосибирске — в Заельцовском парке, в Екатеринбурге — на стадионе "Локомотив" и т.д.

"Пятого августа … состоится благотворительный забег "Достигая цели!", посвященный празднованию Дня железнодорожника. Третий год подряд ОАО "РЖД" отмечает день железнодорожника в формате семейно-спортивного мероприятия с проведением благотворительного забега. Все средства от участия в благотворительных забегах будут переданы на лечение тяжелобольным детям – подопечным благотворительных фондов", — говорится в сообщении РЖД.

Присоединиться к забегу, говорится в обращении генерального директора РЖД Олега Белозерова, могут не только железнодорожники, но и жители и гости города. Согласно правилам участия на сайте, для этого надо было зарегистрироваться на сайте мероприятия, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос.

"Участников забега, помимо ставших уже привычными дистанций 500 метров, 1520 метров, 5 километров, ждет новая трасса: 15 километров. Эта цифра символична, ведь именно в 2018 году ОАО "РЖД" отмечает свое пятнадцатилетие", — добавляется в обращении главы РЖД. Белозеров отмечает, что празднование дня железнодорожника – это мероприятие для всей семьи, поэтому, помимо забега, гостей и участников ждут музыкальная программа, спортивные, развлекательные площадки, мастер-классы, детская анимация.

По данным РЖД, в 2016 году общее количество участников составило порядка 20 тысяч человек, в 2017 году – более 25 тысяч человек. В 2016 году общий сбор средств от благотворительного забега составил 3,583 миллиона рублей, в 2017 году – 5,121 миллиона рублей. Отчеты о лечении детей, которым оказана помощь на эти средства, опубликованы на сайте фонда "Линия жизни".