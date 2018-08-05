ЕРЕВАН/БАКУ/ТАШКЕНТ, 5 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразили соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций. Среди них — жители Красноярского края и других регионов.

"В Армении с глубоким прискорбием восприняли трагическую весть об авиакатастрофе вертолета Ми-8 в Красноярском крае, что привело к гибели пассажиров и членов экипажа. Выражаю искренние сочувствия вам и в вашем лице всем россиянам, и прошу передать мои соболезнования родным и близким погибших", – говорится в телеграмме, размещенной на сайте армянского кабмина.

"Я со скорбью узнал о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Я выражаю глубокие соболезнования российскому народу, родным и близким погибших от имени азербайджанского народа и от своего имени лично", — приводит текст соболезнования пресс-служба президента Азербайджана.

В Telegram-канале пресс-службы главы Узбекистана отмечается, что "президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев направил соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с человеческими жертвами в результате произошедшего 4 августа крушения вертолета в Красноярске".