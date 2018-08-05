МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, отметив их серьезные достижения в данной отрасли, телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Отрадно, что российские железнодорожники встречают свой профессиональный праздник серьёзными достижениями. Благодаря вашему слаженному, самоотверженному труду на год раньше открылось движение по новому маршруту Журавка – Миллерово, успешно воплощаются в жизнь другие востребованные проекты", — написал он.

Путин отметил важность повышения производительности труда и эффективности работы комплекса за счет внедрения инновационных технологий. Он также заявил, что железнодорожной отрасли отведена особая роль в жизни России, в пространственном развитии и реализации уникального логистического и транзитного потенциала страны. "Стальные нити железных дорог обеспечивают надёжную транспортную коммуникацию между регионами, напрямую влияют на показатели социально-экономического и промышленного роста, являются залогом благополучия близлежащих городов и посёлков", — уточнил Путин.

Глава РФ выразил уверенность в том, что опыт, компетентность, честное, добросовестное отношение к делу, а также приверженность традициям своих предшественников позволят железнодорожникам и дальше добиваться поставленных целей.