БАКУ, 5 авг — ПРАЙМ. Тегеран и Баку планируют создать ирано-азербайджанский центр экономического развития, сообщил генеральный секретарь федерации транспорта и логистики Ирана Мухаммед Эйгарлу.

"Решение о создании центра экономического развития было принято во время недавней совместной торговой встречи между представителями двух стран", — приводит слова генсека агентство Trend. Эйгарлу отметил, что аналогичный центр также был создан между Ираном и Ираком, что привело к хорошим результатам.

Отметив хорошие отношения между Тегераном и Баку, генсек сказал, что Азербайджан может выступить в качестве пункта транспортировки иранских товаров в другие страны.

"Иран может также импортировать древесину из Азербайджана, что могло бы быть очень выгодным", — добавил Эйгарлу.

Он также упомянул транспортный коридор "Север-Юг" – маршрут, связывающий Индию и Ближний Восток с Кавказом, Центральной Азией и Европой. "Министерство дорог и городского развития Ирана уделяет особое внимание созданию этого маршрута и стремится завершить его", — сказал Эйгарлу.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.