МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. На поэтапный переход чиновников и работников госкомпаний на использование российской мобильной операционной системы Sailfish "Ростелекома" потребуется свыше 160 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант".

К 2021 году на смартфоны с ОС Sailfish должны перейти 7,9 миллиона сотрудников госорганов, бюджетных учреждений и компаний с госучастием, сообщил изданию федеральный чиновник, знакомый с планами. Такие смартфоны также будут рекомендованы органам местного самоуправления. Предполагается, что тариф за "оказание комплексной услуги" с использованием смартфонов на отечественной ОС составит 13,1 тысячи рублей в год на человека.

Кроме того, по данным издания, в Минфин представлено обоснование необходимости выделить из федерального бюджета дополнительные 2,3 миллиарда рублей, чтобы завершить создание ОС.

Всего на поэтапный перевод чиновников на Sailfish до конца 2021 года планируется потратить около 160,2 миллиарда рублей, из них 71,3 миллиарда выделят из федерального бюджета, 78,2 миллиарда — госкомпании и еще 10,7 миллиарда — из местных бюджетов, пишет газета.

В Минфине переадресовали вопросы газеты в Минкомсвязь, представитель которой отказался от комментариев, и Минпромторг, где не ответили на запрос. В "Ростелекоме" не смогли представить комментарий, сославшись на отпуск сотрудника. Гендиректор разработчика Sailfish "Открытая мобильная платформа" Павел Эйгес также не ответил на запрос издания.

Sailfish Mobile OS RUS — доверенная отечественная операционная система для мобильных устройств, развиваемая ОМП. Под доверенной понимается система, использующая аппаратные и программные средства для обеспечения одновременной обработки информации разной категории секретности группой пользователей без нарушения прав доступа. Sailfish ориентирована на решение задач корпоративных пользователей и госучреждений, входит в Единый реестр отечественного ПО. "Ростелеком" в начале марта получил контроль над ОМП.

В мае глава "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил, что "Ростелеком" предложил правительству использовать в госорганах смартфоны на Sailfish, рассчитывает, что это произойдет с 2019 года.