ВАШИНГТОН, 6 авг — ПРАЙМ. Первый пакет американских санкций против Ирана будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа, они вступят в полную силу в 00.01 по вашингтонскому времени (07.01 мск), сообщил в понедельник журналистам высокопоставленный сотрудник администрации США.

"Первый период, когда санкции были приостановлены, закончится сегодня в полночь. В этот момент будут восстановлены соответствующие санкции. В 00.01 завтра, 7 августа 2018, вступят в полную силу санкции на покупку и приобретение американских долларовых банкнот властями Ирана, иранскую торговлю золотом и драгоценными металлами, продажу или передачу в или из Ирана графита и металлов, таких как алюминий и сталь, угля, программного обеспечения для управления индустриальными процессами, определенные сделки с иранским риялом, определенные сделки, связанные с выпуском иранского государственного долга и иранским автомобильным сектором", — сказал он.

Кроме того, вводится запрет на ввоз иранских ковров и пищевой продукции, а также сделки по приобретению коммерческих пассажирских самолетов. Чиновник напомнил, что вторая часть санкций будет восстановлена 4 ноября по истечении 180-дневного переходного периода, который США дали на то, чтобы другие страны могли подготовиться к выполнению их условий.

"Заключительный набор санкций включает в себя восстановление санкций в отношении экспорта иранской нефти, энергетического сектора, финансовых учреждений, совершающих транзакции с Центральным банком Ирана, а также санкции, связанные с операторами иранских портов, секторами морских грузоперевозок и кораблестроения. Кроме того, санкции на предоставление страховок и услуги передачи финансовых сообщений", — сказал чиновник.

По его мнению, все это позволит США оказать "беспрецедентное финансовое давление" на Тегеран.

"Мы намерены отрезать доступ режима к ресурсам, которые они систематически использовали для финансирования терроризма, распространения оружия, и создания угрозы миру и стабильности в регионе", — заявил представитель администрации.

Кроме того, США рассчитывают, что это не позволит Ирану создать ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.

Кроме того, поддерживающим фактором для нефти остаются сообщения СМИ о снижении добычи нефти в Саудовской Аравии в июле. В пятницу источники в ОПЕК сообщили агентству Рейтер, что Саудовская Аравия снизился добычу нефти в июле до 10,29 миллиона баррелей, или на 200 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем.