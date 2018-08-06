АНКАРА, 6 авг — ПРАЙМ. Центральный банк Турции осуществил валютную интервенцию в размере 2,2 миллиарда долларов на фоне рекордного падения курса национальной валюты, говорится в сообщении регулятора, размещенном на его сайте.

В понедельник курс турецкой лиры к доллару США на фоне ухудшения турецко-американских отношений в очередной раз обновил исторический минимум, достигнув 5,18 лиры за доллар.

"Валюта в размере 2,2 миллиарда долларов будет предоставлена в пользование банкам", — говорится в документе ЦБ.

Нового рекордного минимума лира достигла после того, как в минувшую пятницу торговый представитель США объявил, что Вашингтон рассматривает оправданность участия Турции в системе преференций для импорта в Штаты определенных товаров (Generalized System of Preferences — GSP). Поставки по этой программе в прошлом году составили около 17% турецкого экспорта в США, что соответствует 1,7 миллиарда долларов. Американский торгпред указал, что при этом Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США объемом поставок 1,78 миллиарда долларов в год.