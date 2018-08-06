БРЯНСК, 6 авг — ПРАЙМ. Более 550 партий продуктов, попадающих под санкции, были направлены Смоленской таможней на уничтожение за 4 года с момента введения Россией продуктового эмбарго в ответ на антироссийские санкции, сообщает таможня.

В понедельник исполняется четыре года с момента начала действия российских ответных мер, ставших реакцией на введенные ЕС санкции.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Тогда под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. В июле действие указа было продлено до конца 2019 года.

Для работы по пресечению ввоза санкционных товаров со стороны Белоруссии в регионе деятельности Смоленской таможни в сентябре 2014 года были созданы мобильные группы, а в апреле 2015 года — межведомственные мобильные группы.

"За этот период мобильными группами, функционирующими в регионе деятельности Смоленской таможни, выявлено 1252 товарные партии, обладающих признаками товаров, подпадающих под ограничительные меры… запрещен ввоз и товар выдворен за пределы РФ — 635 партий; уничтожено — 558 партий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот период времени было возбуждено четыре уголовных дела и 452 дела об административном правонарушении за несоблюдение перевозчиками запретов и ограничений при ввозе товаров в РФ. Общая сумма наложенных штрафных санкций составила более 29 миллионов рублей.

Мобильные группы не раз пресекали попытки ввоза товаров из списка продуктового эмбарго под видом медикаментов, минеральной воды, автомобильных шин, различных строительных материалов, полиуретановых изделий, говорится в сообщении.