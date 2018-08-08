ПЕКИН, 8 авг — ПРАЙМ. Китайский импорт резко вырос в июле, в то время как страна старается защитить свою экономику и готовится к затяжной торговой войне с США, говорится в статье Dpw Jones.

Пекин обратился к банкам и органам местной власти с тем, чтобы они стимулировали инфраструктурные проекты на фоне замедления роста экономики. Руководство страны готовится к введению пошлин, которые могут сильнее повредить экономике страны в будущем, говорят экономисты.

Получив поддержку со стороны сильного спроса на сырьевые товары, импорт в июле вырос на 27,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 14,1% месяцем ранее. Об этом в среду сообщило Главное таможенное управление Китая. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста на 15,3%.

"Импорт сырьевых товаров, вероятно, увеличится во второй половине года ввиду повышения инфраструктурных расходов", — говорит Лю Ясинь, экономист China Merchants Securities.

В стоимостном выражении импорт угля, сырой нефти и железной руды в июле вырос соответственно на 73%, 63% и 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На это указывают расчеты Wall Street Journal, основанные на информации таможенной службы Австралии. Импорт из Австралии в июле вырос на 34%.

Сильные данные по закладкам новых домов в малых городах, вероятно, указывают на повышение спроса на сырье в Китае, говорит Лю.

Ожидания снижения курса китайского юаня против доллара США также способствовали росту импорта, говорит Лю Сюэчжи, экономист Bank of Communications. В июле юань упал на 3% против доллара.

Более дешевый юань, который делает импортные товары дешевле для китайских покупателей, будет способствовать китайскому экспорту.

Экспорт в июле вырос на 12,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 11,3% в июне. Экономисты ожидали, что экспорт увеличится на 10%. Экспорт в США удерживается на высоком уровне: в июле он вырос на 11%, несмотря на пошлины в 25% на китайские товары на сумму 34 млрд долларов, введенные в начале прошлого месяца.

Китай сообщил в среду, что положительное сальдо внешней торговли в июле составило 28,05 млрд долларов США против 41,61 млрд долларов в июне. При этом положительное сальдо торговли с США в июле немного снизилось, до 28,09 млрд долларов с рекордного максимума в 28,90 млрд долларов, достигнутого в июне.

Государственные средства массовой информации усилили свою риторику, направленную на повышение уверенности в будущем страны, призвав всех китайцев к выдержке в трудный период.

"Китай по-прежнему является одной из стран с самыми высокими темпами развития, самым большим потенциалом роста и наибольшей устойчивостью", — заявило во вторник агентство Синьхуа.

"Мы создадим прекрасную жизнь, несмотря на дождь и ветер", — говорится в заявлении.

Во вторник администрация президента Дональда Трампа завершила подготовку к введению пошлин на китайские товары стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины должны стать наказанием Пекину за его торговую практику. К концу августа общая стоимость облагаемого пошлинами китайского импорта в США составит 50 млрд долларов.

На прошлой неделе правительство Китая опубликовало список американских товаров, которые подпадут под действие пошлин, на сумму 60 млрд долларов. Запланированные пошлины на импорт товаров (от сельскохозяйственных продуктов до оборудования и химикатов) составляют от 5% до 25%. Эти пошлины вводятся в дополнение к пошлинам на американские товары на сумму 50 млрд долларов, которые Пекин уже ввел или пообещал ввести.

Положительное внешнеторговое сальдо Китая, вероятно, продолжит сокращаться до конца текущего года ввиду замедления экспорта и ускорения импорта, говорит экономист ANZ.

По ее словам, воздействие вводимых США пошлин на экспорт Китая сильнее проявится в 4-м квартале, если стороны не продвинутся в урегулировании конфликта.