ПЕКИН, 8 авг — ПРАЙМ. Китайский импорт резко вырос в июле, в то время как страна старается защитить свою экономику и готовится к затяжной торговой войне с США, говорится в статье Dpw Jones.

Пекин обратился к банкам и органам местной власти с тем, чтобы они стимулировали инфраструктурные проекты на фоне замедления роста экономики. Руководство страны готовится к введению пошлин, которые могут сильнее повредить экономике страны в будущем, говорят экономисты.

Получив поддержку со стороны сильного спроса на сырьевые товары, импорт в июле вырос на 27,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 14,1% месяцем ранее. Об этом в среду сообщило Главное таможенное управление Китая. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидали роста на 15,3%.

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"Импорт сырьевых товаров, вероятно, увеличится во второй половине года ввиду повышения инфраструктурных расходов", — говорит Лю Ясинь, экономист China Merchants Securities.

В стоимостном выражении импорт угля, сырой нефти и железной руды в июле вырос соответственно на 73%, 63% и 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На это указывают расчеты Wall Street Journal, основанные на информации таможенной службы Австралии. Импорт из Австралии в июле вырос на 34%.

Сильные данные по закладкам новых домов в малых городах, вероятно, указывают на повышение спроса на сырье в Китае, говорит Лю.

Ожидания снижения курса китайского юаня против доллара США также способствовали росту импорта, говорит Лю Сюэчжи, экономист Bank of Communications. В июле юань упал на 3% против доллара.

Более дешевый юань, который делает импортные товары дешевле для китайских покупателей, будет способствовать китайскому экспорту.

Экспорт в июле вырос на 12,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 11,3% в июне. Экономисты ожидали, что экспорт увеличится на 10%. Экспорт в США удерживается на высоком уровне: в июле он вырос на 11%, несмотря на пошлины в 25% на китайские товары на сумму 34 млрд долларов, введенные в начале прошлого месяца.

Китай сообщил в среду, что положительное сальдо внешней торговли в июле составило 28,05 млрд долларов США против 41,61 млрд долларов в июне. При этом положительное сальдо торговли с США в июле немного снизилось, до 28,09 млрд долларов с рекордного максимума в 28,90 млрд долларов, достигнутого в июне.

Государственные средства массовой информации усилили свою риторику, направленную на повышение уверенности в будущем страны, призвав всех китайцев к выдержке в трудный период.

"Китай по-прежнему является одной из стран с самыми высокими темпами развития, самым большим потенциалом роста и наибольшей устойчивостью", — заявило во вторник агентство Синьхуа.

"Мы создадим прекрасную жизнь, несмотря на дождь и ветер", — говорится в заявлении.

Во вторник администрация президента Дональда Трампа завершила подготовку к введению пошлин на китайские товары стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины должны стать наказанием Пекину за его торговую практику. К концу августа общая стоимость облагаемого пошлинами китайского импорта в США составит 50 млрд долларов.

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США опубликовали список товаров из Китая на $16 млрд, облагаемых пошлиной в 25%

На прошлой неделе правительство Китая опубликовало список американских товаров, которые подпадут под действие пошлин, на сумму 60 млрд долларов. Запланированные пошлины на импорт товаров (от сельскохозяйственных продуктов до оборудования и химикатов) составляют от 5% до 25%. Эти пошлины вводятся в дополнение к пошлинам на американские товары на сумму 50 млрд долларов, которые Пекин уже ввел или пообещал ввести.

Положительное внешнеторговое сальдо Китая, вероятно, продолжит сокращаться до конца текущего года ввиду замедления экспорта и ускорения импорта, говорит экономист ANZ.

По ее словам, воздействие вводимых США пошлин на экспорт Китая сильнее проявится в 4-м квартале, если стороны не продвинутся в урегулировании конфликта.