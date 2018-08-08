МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Китай, Россия и Индия заявили, что продолжат покупать нефть у Ирана, несмотря на американские санкции, которые запрещают подобные сделки. В то же время сложности с банковскими транзакциями могут помешать инвестициям указанных стран в иранский нефтяной сектор, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Азиатские инвесторы, работающие с иранскими проектами, в последние месяцы обнаружили, что уже не могут использовать своих традиционных банковских партнеров в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для перевода средств в исламскую республику. Это приводит к задержкам в реализации ряда сделок стоимостью в миллиарды долларов, сообщили источники в зарубежных странах и компаниях.

Во вторник начался переходный период, в ходе которого нефтяные компании могут до 4 ноября адаптироваться к восстановлению запрета США на покупки иранских нефти и газа, а также на инвестиции в иранский нефтегазовый сектор. В мае президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из сделки по иранской атомной программе.

"Все, кто ведет бизнес с Ираном, НЕ смогут вести бизнес с Соединенными Штатами", – написал Трамп в твиттере во вторник.

Нефтяным компаниям дан срок до 4 ноября, в течение которого они могут завершить покупки иранской нефти или свернуть инвестиции в иранские месторождения. В противном случае этим компаниям придется столкнуться с санкциями США.

После снятия в январе 2016 года прошлых санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики Китай, Россия и Индия наращивали импорт иранской нефти.

Как раз во вторник, когда Трамп публиковал свой твит, делегация China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) вела переговоры о вложении 3 млрд долларов в огромное нефтяное месторождение, согласно источникам в Sinopec и Иране. Данный проект на месторождении Ядаваран может давать до 100 000 баррелей нефти в день.

Первоначально Sinopec надеялась заключить сделку в июле, согласно осведомленным источникам. Однако теперь Sinopec испытывает сложности при поиске подходящих банковских каналов для транзакции. Китайские компании часто используют дубайские банки для перевода средств в Иран, однако банковские регуляторы ОАЭ в последние месяцы стали блокировать транзакции, предназначенные для Ирана.

В прошлом месяце Министерство финансов США сообщило о ликвидации схемы по незаконному переводу денежных средств через ОАЭ в Иран.

С проблемами в проведении транзакций столкнулась и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). У этой госкомпании есть опцион на инвестирование 1 млрд долларов в проект по добыче природного газа в Иране. Ранее данные инвестиции намеревалась осуществить французская компания Total SA, однако она теперь рассматривает возможность выхода из сделки ввиду санкций США.

Проблема компании заключается в том, что при расчетах по сделкам с Ираном "банковские проводки частично идут через Дубай… У нас множество сложностей”, отметил источник в CNPC.

Российская государственная нефтяная компания “Зарубежнефть” в марте подписала предварительное соглашение о вложении 700 млн долларов в разработку двух небольших месторождений в Иране. Компания должна была заключить сделку в июне, но, согласно представителям иранской стороны, продолжает откладывать ее.

В АО “Зарубежнефть” не ответили на просьбу о комментариях.

Переговоры с индийской государственной нефтегазовой корпорацией Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) о вложении 900 млн долларов в проект по разработке наземного месторождения, а также о вложении 6,2 млрд долларов в проект по добыче природного газа в Персидском заливе также пока не принесли результатов.

В ONGC не ответили на просьбу о комментариях.

В индонезийской государственной нефтегазовой компании Pertamina также сомневаются относительно инвестиций в Иран. В марте в компании заявили, что выиграли тендер на 80-процентную долю в проекте стоимостью 6 млрд долларов по разработке месторождения в Иране, которое может приносить 200 000 баррелей нефти в день. По словам посла Индонезии в Иране Октавино Алимудина, не имеет значения, возобновит ли Трамп санкции против Ирана. “Мы являемся альтернативой” европейским компаниям, подчеркнул он в интервью с Wall Street Journal.

Согласно осведомленным источникам, в начале мая сотрудники компании Pertamina прибыли в Тегеран на нефтегазовый саммит и на той же неделе собирались заключить окончательное соглашение об инвестициях. Заключение соглашения должно было состояться 9 мая, однако 8 мая Трамп неожиданно заявил, что собирается возобновить санкции, тогда как окончательный срок для принятия им решения должен был истечь 12 мая. Делегация Индонезии покинула конференцию.

С тех пор прошло три месяца, но соглашение так и не подписано.

Пресс-секретарь Pertamina заявил, что в компании еще не приняли решение по инвестициям и обеспокоены относительно восстановления санкций США.

В Министерстве нефти Ирана не ответили на просьбу о комментариях. Алимудин также не прокомментировал ситуацию.