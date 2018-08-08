МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Сохранение санкций США в отношении "Русала" приведет к росту цен на алюминий до 3 тысяч долларов за тонну в 2019 году и долгосрочному дефициту металла на мировом рынке, пишет агентство Fitch.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемый им "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Fitch предполагает два сценария для рынка алюминия в зависимости от развития ситуации с "Русалом". Согласно первому, санкции не будут сняты, в результате чего цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в 2019 году вырастет до 3 тысяч долларов за тонну, а на глобальном рынке металла в течение длительного периода будет наблюдаться дефицит.

Если же США отменят санкции в отношении компании, рынок алюминия нормализуется к 2019 году, отмечает Fitch. В этом случае, по прогнозу аналитиков, цена алюминия в Лондоне в 2018-2019 годах будет оставаться в диапазоне 2,1-2,3 тысячи долларов за тонну.

Что касается объемов, то в случае сохранения санкций по отношению к "Русалу" Fitch прогнозирует объем мирового производства алюминия на уровне 65,012 миллиона тонн в 2018 году, а в 2019 году — 68,42 миллиона, с дефицитом этого металла на глобальном рынке, с учетом планирующегося потребления, в 591 тысячу тонн в будущем году.

А согласно сценарию агентства с отменой санкций, мировое производство в текущем году составит 64,775 миллиона тонн, а в следующем — 69,52 миллиона. В таком случае на рынке в 2019 году будет зафиксирован небольшой профицит металла в 9 тысяч тонн, считает Fitch.