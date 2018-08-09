МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле текущего года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 1,6 раза и составило 104 миллиарда долларов, сообщается в оценке ЦБ ключевых агрегатов платежного баланса РФ.

"Основным фактором высокой динамики (текущего счета платежного баланса РФ — ред.) стала благоприятная ценовая конъюнктура, обусловившая опережающий рост экспорта товаров и укрепление профицита торгового баланса до 104 миллиардов долларов по сравнению с 63,5 миллиарда долларов годом ранее", — говорится в сообщении.