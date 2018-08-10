КИЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" заявила интернет-изданию "Сегодня", что готова прекратить железнодорожное сообщение с Россией, если власти Украины примут такое решение, пока же пассажиропоток между странами и так сокращается.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что сейчас рассматривается вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

"В "Укрзализныце" готовы выполнять любое решение сверху. Такой ответ дали в железнодорожной компании на запрос "Сегодня" о возможности отмены поездов в Россию", — сообщает издание в пятницу.

При этом в компании сообщили, что с каждым годом количество пассажиров, едущих в Россию, сокращается. Так, в 2017 году компания перевезла 0,9 миллиона украинцев в РФ, что в пять раз меньше по сравнению с 2013 годом, и тенденция к уменьшению пассажиропотока продолжает сохраняться. Так, за семь месяцев этого года в Россию поездами съездили 454,1 тысячи украинцев – это на 16,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

По данным компании, между Украиной и Россией курсируют 13 пар поездов. Восемь из них формируют "Украинские железные дороги", три – в Молдавии, по одному – в России и Азербайджане.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине. Украинскому интернет-изданию "Левый берег" в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщили, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва", он принес почти 6 миллионов долларов прибыли.