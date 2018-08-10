МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В планах президента РФ Владимира Путина пока нет отдельной встречи с бизнесом по ситуации в металлургической отрасли, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов направил письмо главе государства, в котором предложил поручить кабмину увеличить допдоходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности. По утверждению Белоусова, такие предприятия платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Это может принести бюджету до 500 млрд рублей в год.

"Пока никаких подобных встреч нет в графике, потому что, собственно, президент не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве, еще раз хочу это акцентировать", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать возможность встречи президента с бизнесом в контексте этого предложения.

"Письмо, действительно, такое было. Оно было с грифом для служебного пользования. Действительно, была высказана экспертная точка зрения. Действительно, на нем стоит резолюция президента "согласен". В этом плане все сообщения абсолютно верные. Что касается публикуемой таблицы, это не часть письма, это относится к справочной информации", — сказал Песков журналистам.

"Но здесь очень важно отметить, на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний. Поэтому экспертная точка зрения есть, существуют разные экспертные точки зрения, они в экспертном режиме прорабатываются в кабинете министров", — уточнил он.