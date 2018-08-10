АНКАРА, 10 авг — ПРАЙМ. Действия США, увеличившие вдвое пошлины на ввозимые из Турции сталь и алюминий, противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении турецкого министерства торговли в пятницу.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. На прошлой неделе минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

"Введение США новых пошлин на турецкие сталь и алюминий наряду с введенными ранее пошлинами противоречит правилам ВТО. Турция, которая действует согласно этим правилам в своей торговой политике, ждет такого же уважительного отношения к ним со стороны других стран. Мы продолжим поддерживать и защищать от противоправных действий интересы наших экспортеров стали и алюминия на международных платформах, в том числе в ВТО. США остаются, как и прежде, важным торговым партнером Турции", — говорится в заявлении.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".

Турция, которая экспортирует сталь в США на 1,18 миллиарда долларов, а импортирует из этой страны товаров на 1,3 миллиарда долларов, ввела в июне против Вашингтона пошлины на 22 вида американских товаров на общую сумму 300 миллионов долларов в ответ на введенные США пошлины на ввозимые в страну сталь и алюминий.