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МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в июле 2017-2018 финансового года вырос до 76,865 миллиарда долларов с июньского дефицита в 74,858 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали дефицит по итогам отчетного месяца на уровне 77,8 миллиарда долларов.

Годом ранее в стране в июле был зафиксирован дефицит бюджета в размере 42,939 миллиарда долларов.

Государственные расходы в США в июле текущего года увеличились на 9,8% в годовом выражении и составили 302,131 миллиарда долларов, доходы сократились на 3% — до 225,266 миллиарда долларов.