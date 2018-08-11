АКТАУ, 11 авг /ПРАЙМ/. Заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов считает, что у страны есть возможность нарастить товарооборот с Казахстаном

"Благодаря усилиям глав наших государств объем товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном за прошедший период текущего года возрос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но это еще не придел. У нас имеются большие незадействованные возможности и резерв во внешнеэкономической деятельности и транспортной сфере", — сказал Раматов в ходе торжественного мероприятия по случаю презентации мультимодального транспортного хаба — паромного комплекса порта Курык с участием президента Казахстана.

Он отметил, что "активное взаимодействие железнодорожных администраций Казахстана и Узбекистана содействует росту темпов торговли и товарооборота". "Узбекистан поддерживает развитие системы логистики и транспортной инфраструктуры Казахстана и других прикаспийских государств", — сказал Раматов, отметив, что сдача в эксплуатацию порта Курык открывает новую страницу в истории развития транспортных коммуникаций в Каспийском море.

Порт Курык включен в сеть международных транспортных коридоров. К акватории порта подведены железнодорожные и автомобильные магистрали. Пропускная способность железнодорожно-паромного и автомобильного комплекса составляет более 7 миллионов тонн в год. В материалах, распространенных в ходе мероприятия, отмечается, что сервисная инфраструктура с зоной таможенного обслуживания порта будет обрабатывать транспортные средства не более 30-40 минут, а ключевые объекты порта Курык будут способствовать развитию терминально-складской инфраструктуры.