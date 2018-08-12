АКТАУ (КАЗАХСТАН), 12 авг /ПРАЙМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что прибрежным странам необходимо использовать конвенцию о правовом статусе Каспия для стимулирования торгово-экономических отношений.

В казахстанском городе Актау проходит встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"Нам необходимо в полной мере использовать возможности конвенции и подписываемых документов для стимулирования торгово-экономических отношений прибрежных государств. Несмотря на то, что в 2017 году товарооборот между нашими странами вырос на 12%, но в сравнении с предыдущим годом, в пятилетнем разрезе, ввиду различных причин все же наблюдается значительное сокращение взаимной торговли", — сказал Назарбаев, открывая заседание лидеров прикаспийских стран.

По его словам, "в подписываемом сегодня межправительственном соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве заложен механизм пятисторонних встреч министров экономики".

"Считаю целесообразным проводить такие встречи на регулярной основе, при этом особое внимание на этих консультациях должно уделяться расширению номенклатуры товаров взаимной торговли между странами. С развитием производств в наших странах сегодня на взаимовыгодной основе мы можем заместить друг другу многие виды продукции, которые мы замещаем за счет дальнего зарубежья", — сказал Назарбаев.