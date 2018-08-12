АКТАУ (Казахстан), 12 авг /ПРАЙМ/. Объём торгового оборота России с прикаспийскими государствами постоянно растёт, страны Каспия обратят внимание на развитие региональной торговли, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе заседания Каспийского саммита он отметил, что по итогам планируется подписать шесть профильных соглашений в сферах экономики, транспорта, безопасности. По его словам, Россия нацелена на совместную энергичную работу по их реализации со всеми каспийскими странами.

"В частности, на основе соглашения об экономическом сотрудничестве на Каспии приоритетное внимание будет уделяться наращиванию региональных торгово-экономических связей и углублению тесной и взаимовыгодной кооперации", — сказал Путин.

"Отмечу, что объём российской торговли с прикаспийскими государствами постоянно растёт. Так, в 2017 году внешнеторговый оборот увеличился более чем на 20% и составил 22 миллиарда долларов, а в январе-мае этого года он вырос ещё более чем на 10%", — добавил он.

Путин подчеркнул, что Россия предлагает странам Каспия сфокусироваться на усилиях в сфере цифровой технологии, активно внедрять информационно-коммуникационные технологии, заниматься цифровизацией экономических процессов, логистики.