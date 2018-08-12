МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Подписанная лидерами России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана конвенция по Каспию подлежит ратификации, говорится в тексте опубликованного на сайте Кремля документа.

"Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Республике Казахстан, выполняющей функции Депозитария Конвенции. Настоящая Конвенция вступает в силу с даты получения Депозитарием пятой ратификационной грамоты", — говорится в документе.

Кроме того, как отмечается в документе, любой спор между сторонами, касающийся толкования или применения конвенции, по которому не удается достичь согласия, по выбору стран может быть передан на урегулирование другими средствами мирного разрешения споров, предусмотренными в международном праве.