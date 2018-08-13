МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства поручил им представить предложения о включении в план модернизации инфраструктуры расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, сообщается на сайте Кремля.

В мае президент поручил разработать и до 1 октября утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в стране.

"Правительству Российской Федерации представить предложения, в том числе с учётом оценки финансовых последствий для бюджетов бюджетной системы… о включении в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мероприятий по расширению БАМа и Транссиба", — говорится в сегодняшнем сообщении.

Срок исполнения поручения — 10 сентября.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров на одном из совещаний у Путина отмечал, что развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (БАМ-Транссиб) является приоритетным направлением для РЖД. Проект модернизации БАМа и Транссиба разделен на две части: первый – до 2020 года, второй этап – это 2020–2025 годы.

Стоимость первого этапа, который сейчас реализуют РЖД, оценивается в 562,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 302,2 миллиарда должны были составить средства РЖД, 150 миллиардов — средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), 110,2 миллиарда рублей — средства госбюджета. Помимо этого, РЖД оценивают инвестиции в реализацию второго этапа развития БАМа и Транссиба в 492 миллиарда рублей.