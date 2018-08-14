МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Снижение добычи нефти в Саудовской Аравии в июле обусловлено соответствующим спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов, покупающих у королевства нефть, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

"Нефтяные компании не просят больше", — цитирует издание слова своего собеседника, знакомого с энергетической политикой Саудовской Аравии.

В понедельник ОПЕК в ежемесячном докладе со ссылкой на данные вторичных источников сообщила, что Саудовская Аравия в июле сократила добычу на 52,8 тысячи баррелей в сутки — до 10,387 миллиона баррелей в сутки. По данным самого королевства, которые также приводятся в докладе, его добыча снизилась еще больше — на 200,5 тысячи баррелей в сутки, до 10,288 миллиона баррелей в сутки, нивелировав почти 40% июньского роста.

РЕАКЦИЯ РЫНКА

Газета отмечает, что не все на рынке с готовностью приняли такое объяснение. Во-первых, сомнение вызывает сильное расхождение информации вторичных источников ОПЕК и самой Саудовской Аравии. Во-вторых, королевство было одним из главных флагманов идеи ухода ОПЕК+ от перевыполнения венской сделки с июля путем общего наращивания добычи всеми участниками на 1 миллион баррелей в сутки.

Последнее, в частности, многие связывают с давлением США на Саудовскую Аравию, которые в ноябре полностью восстановят санкции против Ирана. По оценкам трейдеров, американские санкции ограничат экспорт иранской нефти на 1 миллион баррелей в сутки, пишет издание. Это может привести к скачку цен на нефть, в чем Соединенные Штаты не заинтересованы, а потому заранее необходимо подготовить буферный запас.

Газета приводит мнение консалтингового агентства Energy Aspects, которое считает, что июльский уровень добычи Саудовской Аравии в 10,3 миллиона баррелей в сутки — "слишком низкий и, вероятно, является попыткой оказать поддержку ценам на нефть". Energy Aspects также указывает на изображения, подученные со спутника, которые говорят о росте запасов нефти в самой Саудовской Аравии.

"Королевство может испытывать давление со стороны просящего более низких цен Белого дома, но при этом оно не хочет падения рынка, учитывая зависимость его собственной экономики от стоимости нефти, и пытается вместо этого сбалансировать цену в диапазоне 70-80 долларов за баррель", — пишет издание.

Усиливают неопределенность в этом вопросе и сообщения СМИ, что Саудовская Аравия пыталась оказать давление на независимые агентства, которые являются источниками вторичных данных ОПЕК, чтобы те занизили июльские показатели по добыче нефти в королевстве. Организация отслеживает шесть таких источников — Международное энергетическое агентство (МЭА), управление энергетической информацией министерства энергетики США (EIA), ценовые агентства Platts и Argus, а также Petroleum Intelligence Weekly и IHS Markits. В июле их данные по добыче в Саудовской Аравии разнились от 10,3 миллиона баррелей в сутки до 10,6 миллиона баррелей в сутки, пишет газета.

Некоторые из них поспешили защитить собственную информацию, официально опровергнув подобные сообщения. Однако источники издания в ряде этих агентств на условиях анонимности сообщили, что к ним обращались саудовские чиновники, предупреждая, что их данные по добыче нефти в Саудовской Аравии в июле слишком большие.