МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 августа, заявил о подписании оборонного бюджета страны на 2019 год. Это рекордные в истории Соединенных Штатов $716 млрд: на 3% больше, чем бюджет текущего 2018 года.

Документ был подписан Трампом на базе Fort Drum (расположена в северной части штата Нью-Йорк), на обратном пути в Вашингтон после 12-дневного отпуска.

"Этот закон о финансировании даст вооруженным силам США огневую мощь, необходимую для быстрого и решительного решения любого конфликта. Мы считаем, что наши солдаты заслуживают инструментов, оборудования и ресурсов, которые они заработали кровью, потом и слезами", — заявил Трамп.

Закон о финансировании оборонной деятельности США, предусматривает выделение Пентагону $69 млрд на текущие внешние операции в Афганистане, Сирии, Ираке, Сомали и другие.

Также в документе заложен рост заработной платы сотрудников вооруженных сил США на 2,6%. Число военных в скором времени вырастет на 16 тысяч человек.