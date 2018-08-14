МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в июле в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), составила 2%, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении инфляция составила 0,3%. Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и с предварительной оценкой.

Инфляция в Германии, рассчитанная по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, в июле в годовом выражении составила 2,1%, в месячном — 0,4%. Данные также совпали с прогнозами экспертов и с предварительными оценками.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.