МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового государственного долга РФ и российских госбанков, опубликован на сайте конгресса США.

О внесении документа в конгресс стало известно в начале августа, и вскоре в распоряжении СМИ оказался полный текст законопроекта. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

Со своей стороны Минфин России напомнил, что законодательные инициативы о распространении санкций США на российский госдолг появлялись и раньше и не получали развития. Впрочем Россия сможет выполнить программу внутренних займов даже без участия иностранных инвесторов, уверены в министерстве.