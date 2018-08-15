МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что нацелен на обеспечение свободы передвижения между двумя Кореями и создание единого экономического сообщества, передает агентство Рёнхап.

"Мы должны преодолеть разделение ради выживания и развития. Даже хотя мы далеки от политического объединения, установление мира между Югом и Севером, свободное посещение друг друга и формирование единого экономического сообщества — настоящее освобождение для нас", — приводит агентство слова южнокорейского президента.

Он добавил, что "мир и процветание на Корейском полуострове — это обещание, которое два лидера сделали остальному миру. "Я надеюсь, что полная денуклеаризация КНДР и соответствующие меры США будут реализованы", — добавил он.