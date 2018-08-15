АНКАРА, 15 авг ПРАЙМ. Увеличение пошлин на ввозимые в Турцию американские товары связано с атакой США на турецкую экономику, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Турция в среду резко повысила пошлины на ряд американских товаров согласно указу президента страны Тайипа Эрдогана. Турция резко повысила пошлины на ряд товаров из США

Согласно документу, введены дополнительные пошлины на импортируемые из США табачные изделия в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.

"В ответ на сознательную атаку руководства США на нашу экономику в рамках принципов взаимности был повышен уровень пошлин на некоторые импортируемые (американские) товары. Наш народ, сплотившийся вокруг нашего лидера в эти тяжелые дни, сплотился также с международным сообществом против поведения (США) в обход всех правил, вдохновив мир в борьбе против несправедливости", — написал Октай в Twitter.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".