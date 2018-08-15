АНКАРА, 15 авг ПРАЙМ. Увеличение пошлин на ввозимые в Турцию американские товары связано с атакой США на турецкую экономику, заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
Турция в среду резко повысила пошлины на ряд американских товаров согласно указу президента страны Тайипа Эрдогана.
Согласно документу, введены дополнительные пошлины на импортируемые из США табачные изделия в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров.
"В ответ на сознательную атаку руководства США на нашу экономику в рамках принципов взаимности был повышен уровень пошлин на некоторые импортируемые (американские) товары. Наш народ, сплотившийся вокруг нашего лидера в эти тяжелые дни, сплотился также с международным сообществом против поведения (США) в обход всех правил, вдохновив мир в борьбе против несправедливости", — написал Октай в Twitter.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".