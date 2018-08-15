МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Кабмин РФ одобрил проект соглашения между правительствами России и Гвинеи о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Проектом соглашения предусматривается, в частности, что стороны будут сотрудничать в реализации проектов по рыбному промыслу, переработке и реализации рыбной продукции, развитию сопутствующих рыболовству видов производственной деятельности (судостроение, судоремонт, строительство морозильных, холодильных и перерабатывающих мощностей)", — следует из сообщения.

Также, согласно документу, страны будут развивать сотрудничество в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, предупреждения и ликвидации их незаконного промысла, проведения исследований в области аквакультуры. Кроме того, предусматривается возможность использования российскими рыболовными судами портов Гвинеи для ремонта, техобслуживания, снабжения и пополнения продовольствия.

"Подписание соглашения будет способствовать развитию двустороннего российско-гвинейского сотрудничества в области рыболовства, осуществлению промысловой деятельности российскими судами рыбопромыслового флота в исключительной экономической зоне Гвинейской Республики", — также отмечается в сообщении.