МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Объем "свободных денег" у россиян в июле сократился на 9,2% по сравнению с июнем текущего года и составил среднюю сумму в 27,7 тысячи рублей; снижение показателя произошло после роста в июне, однако в прошлые годы июльское значение индекса снижалось сильнее, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Расчеты производятся на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.

Холдинг ранее указывал, что в июне объем "свободных денег" россиян резко вырос — на 23% по сравнению с маем, до 29,7 тысячи рублей. Показатель был уточнен: по новым оценкам, объем "свободных денег" в июне составил 30,5 тысячи рублей, а в июле он снизился до 27,7 тысячи. При этом июльское снижение индекса было меньше, чем в прошлые годы: в 2017 году оно составило 23,2% по сравнению с июнем, в 2016 году — 23,3%, в 2015 году — 18,1%.

"Согласно июльскому исследованию "Ромира", в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и на руках у них могло остаться больше денег из-за неистраченных "отпускных". Нетипичная для июля ситуация еще раз подтверждает этот вывод. Сезон отпусков пошел на спад, снижаются и значения индекса", — отмечает холдинг.

"Можно предположить, что уже в начале осени динамика индекса свободных денег будет соответствовать обычному графику", — добавляется в сообщении. По сравнению с июлем 2017 года объем "свободных денег" увеличился в 1,5 раза. Среднегодовое значение индекса по итогам первых семи месяцев года составило 24,1 тысячи рублей, а с начала года показатель поднялся на 48,1% (с 18,7 тысячи рублей).

В городах-миллионниках значение индекса в июле уменьшилось на 8,5% по сравнению с июнем и составило 35,7 тысячи рублей. В городах с числом жителей 0,5-1 миллион индекс снизился на 8,8%, до 29,2 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек индекс сократился на 10,2%, составив 19,3 тысячи рублей.