МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкой Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, по итогам первого полугодия 2018 года сократилась на 6,6% в годовом выражении, до 1,141 миллиарда евро, говорится в отчете компании.

Скорректированная чистая прибыль в пересчете на привилегированную акцию составила 3,01 евро против 2,96 евро во втором полугодии 2017 года. Операционная прибыль снизилась за отчетный период на 6,6% — до 1,553 миллиарда евро. Выручка Henkel уменьшилась в годовом выражении на 1,8%, до 9,978 миллиарда евро.

По итогам второго квартала компания зафиксировала уменьшение чистой прибыли на 4,2%, до 598 миллионов евро. Скорректированная чистая прибыль в пересчете на привилегированную акцию составила 1,58 евро против 1,55 евро во втором квартале 2017 года. Операционная прибыль снизилась на 3% — до 814 миллионов евро. Квартальная выручка Henkel увеличилась в годовом выражении на 0,9%, до 5,143 миллиарда евро.

Компания отмечает, что показатель по квартальной выручке оказался рекордным. Органический рост продаж составил при этом за период 3,5%. "Мы достигли органического роста продаж во всех регионах, с очень сильными показателями на развивающихся рынках и хорошими результатами на развитых рынках", — приводятся в релизе слова главы Henkel Ханса Ван Байлена (Hans Van Bylen).

По итогам года группа ожидает органического роста продаж на 2-4%, скорректированной маржи по EBIT — почти на 18%, в предыдущем прогнозе ожидался рост на 17,5%. Рост скорректированной чистой прибыли в пересчете на привилегированную акцию ожидается в пределах 3-6%, при этом ранее прогноз составлял 5-8%.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. ООО "Хенкель Баутехник", основанное в марте 2002 года, представляет на российском рынке продукцию под торговыми марками Ceresit, Thomsit и Экон, производимую на заводах в Коломне, в Челябинской и Ульяновской областях.