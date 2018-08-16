ВАШИНГТОН, 16 авг — ПРАЙМ. США и Китай возобновят переговоры по торговле в конце августа, заявил телеканалу CNBC советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.

"Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу подтвердил в четверг, что США и Китай возобновят торговые переговоры в конце этого месяца", — сообщает телеканал.

Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что заместитель министра коммерции страны Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Отмечается, что Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США.

"Китайское правительство… не должно недооценивать жесткость и готовность президента Трампа продолжать эту битву, чтобы устранить пошлины и нетарифные барьеры и квоты, прекратить кражу интеллектуальной собственности и прекратить принудительную передачу технологий", — сказал Кудлоу.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу сообщил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Пекин, чтобы добиться торговых уступок. Кроме того, Кудлоу заявил, что "экономика и валюта Китая слабая, а люди уезжают из страны", и призвал не недооценивать решимость Трампа "довести дело до конца". В ответ на это глава МИД Китая Ван И сообщил, что подобные заявления о слабости китайской экономики "по меньшей мере, не соответствуют действительности".

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, включая Китай. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.