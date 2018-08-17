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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— На сим-картах найдены белые пятна — Минкомсвязь предложила повысить требования к шифрованию абонентских данных — Сим-карты иностранного производства могут угрожать безопасности россиян, полагают в Минкомсвязи. Министерство предлагает внедрить на сетях связи отечественные системы криптографической защиты, которые потребуют перехода на новые сим-карты. Эти требования, по оценке самих операторов, могут привести к затратам не менее 5 млрд руб. и необходимости регулярной замены сим-карт у абонентов.

— Субсидии прирастают Крымом — Госпомощь туроператорам расширяет географию — Подготовленная Минкультом программа субсидирования туроператоров стоимостью около 350 млн руб. может измениться. "Опора России" хочет распространить ее на участников рынка, отправляющих путешественников в Ставрополье, Татарстан, Сочи и Крым. До сих пор власти планировали поддерживать туризм в отдаленных регионах и Краснодарском крае вне Сочи, но в "Опоре России" считают важным развивать "национальные туристические бренды".

— Рублевая зона не имеет границ — Минфин не будет требовать возврата рублевой выручки из-за рубежа с 2020 года Минфин опубликовал первый законопроект из пакета по либерализации валютного контроля. С 2020 года предлагается отмена обязательной репатриации выручки в рублях для юрлиц — фактически она сохраняется для госучреждений, работающих через счета казначейства. Проектом предусмотрено снятие ограничений на получение физлицами на свои зарубежные счета средств нерезидентов, отмена отчетности в ФНС физлиц по использованию сумм на зарубежных счетах общей суммой до 600 тыс. руб. в год.

— Следственные генералы сдают друг друга — Осужденный за взятку бывший замначальника ГСУ СКР сохранил активы и право на УДО — Бывший первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, получивший вчера обвинительный приговор за взятку, не только сохранил свое имущество от конфискации и избежал многомиллионного штрафа, но уже через год и семь месяцев сможет претендовать на условно-досрочное освобождение, а затем и вовсе вернуться на госслужбу. За это бывший генерал-майор юстиции фактически сдал ФСБ и Генпрокуратуре начальника столичного главка комитета Александра Дрыманова.

— Транзиту поставят пломбу — РФ и Казахстан готовят пилотный проект по отслеживанию движения товаров — Россия и Казахстан в сентябре могут запустить пилотный проект по отслеживанию транзитных грузовых автоперевозок с помощью электронных пломб. С российской стороны реализацию проекта предложено поручить ФТС, оператором выступит "РТ-Инвест Транспортные системы", уже управляющая системой "Платон". Предполагается, что позднее пилотный проект может быть распространен на все страны ЕАЭС. Для бизнеса участие в эксперименте пока будет добровольным.

— Рост тарифов ЖКХ делят на части — Индексацию на инфляцию пытаются увязать с компенсацией за НДС — В течение двух недель в правительстве намерены принять решение о компенсации предприятиям коммунальной сферы будущего роста ставки НДС до 20%, а также определиться с увязкой этой меры с традиционной летней индексацией тарифов ЖКХ. Основной вариант Минэкономики предполагает рост тарифов в январе 2019 года на 1,7%, в июле — еще на 2,4%. Это устраивает бизнес не в полной мере: компании хотят, чтобы после компенсации роста НДС летняя индексация тарифов была "полной" — на 4% инфляции.

— Два миллиона молодых россиян не работают и не учатся — Мониторинг рынка труда — Более 2 млн молодых россиян в возрасте от 15 до 24 лет не заняты ни работой, ни учебой, сказано в исследовании Высшей школы экономики. Это количество составляет примерно 15% всей российской молодежи этого возраста.

— Обвиняемых отпустили к родителям — Суд по просьбе следствия отправил фигуранток дела "Нового величия" домой — В четверг Дорогомиловский суд Москвы изменил меру пресечения двум фигуранткам так называемого дела "Нового величия". 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик отпустили из СИЗО под домашний арест — на следующий день после несогласованного "Марша матерей" в их защиту у Верховного суда.

— Андрей Турчак посмотрел на севастопольский конфликт со всех сторон — Секретарь генсовета "Единой России" решил разобраться в противостоянии между ветвями власти города — В ходе рабочей поездки в Севастополь секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак встретился с губернатором Дмитрием Овсянниковым, фракцией единороссов в заксобрании и попытался выяснить причины конфликта между главой города и группой депутатов.

— Репостам подбирают подходящее наказание — Правозащитники и ОНФ работают над докладом о 282-й статье — Президентский совет по правам человек (СПЧ) подготовил предложения по корректировке антиэкстремистского законодательства. Правозащитники предлагают полностью декриминализировать ст. 282 УК РФ и изменить определение экстремистской деятельности, рассказал "Ъ" член СПЧ Александр Верховский. Доклад с анализом правоприменительной практики экстремистских статей президенту к 15 сентября представит ОНФ.

— На выборах мэра обнаружилась конкуренция за второе место — Кампания пока интересна лишь половине респондентов ВЦИОМа — Предстоящие выборы мэра Москвы интересуют половину опрошенных жителей столицы, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. По мнению социологов, явка составит около 32%, а за второе место поборются представители ЛДПР и КПРФ Михаил Дегтярев и Вадим Кумин.

— Полиция сократила дольщиков — В законченном деле о хищениях в ЖК "Царицыно" вместо 6 тыс. оказалось 29 потерпевших — Как стало известно "Ъ", следователи столичной полиции завершили расследование первого уголовного дела в отношении бывшего главы группы компаний "Настюша" Игоря Пинкевича. Бизнесмену и семи его предполагаемым подельникам вменяется особо крупное мошенничество с деньгами дольщиков недостроенного ЖК "Царицыно". Изначально речь шла примерно о 6 тыс. пострадавших, с которых было собрано и в последующем выведено за рубеж около 60 млрд руб.

— Инвалидам лекарств не хватает больше, чем пандусов — К маломобильным гражданам стали относиться лучше, но они этого пока не заметили — Жители России считают основной проблемой инвалидов трудности с перемещением по городу, тогда как сами инвалиды в первую очередь жалуются на недостаточное лекарственное обеспечение. Таковы результаты опроса ВЦИОМа, сделанного по заказу Всероссийского общества инвалидов (ВОИ).

— Обидчик Федора Смолова ждет суда — Закончено дело экс-депутата Госдумы, обвиняемого в мошенничестве — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Госдумы от "Справедливой России" Ильдара Самиева. Бывшему парламентарию инкриминированы два эпизода мошенничества, жертвой одного из которых стал футболист сборной России Федор Смолов.

— Как Владимир Путин и Саули Ниинистё в хоккей играли — Финские журналисты рассказали о своем президенте — На следующей неделе президент РФ Владимир Путин примет в Сочи своего финского коллегу Саули Ниинистё. Накануне этого визита в Финляндии были опубликованы сразу две политические биографии президента страны. Их авторы — финские журналисты — приводят среди прочего целый ряд подробностей о том, как тот оказывал поддержку российским политикам и бизнесменам.

— Иран разжигает войну инвестиций — Тегеран претендует на стратегическую роль в восстановлении экономики Сирии — В ближайшие дни Иран и Сирия должны подписать соглашение о стратегическом партнерстве. Его последние детали обсудила на этой неделе в Дамаске иранская правительственная делегация. Тегеран претендует на лидирующую роль в восстановлении сирийской экономики. Вернее, стремится защитить свои вложения в эту страну за годы военного конфликта.

— Дональд Трамп перешел в киберконтратаку — Вашингтон упростил процедуру возмездия врагам США в киберпространстве — Президент США Дональд Трамп отменил директиву №20 своего предшественника Барака Обамы, прописывающую порядок проведения США оборонительных и атакующих операций в киберпространстве, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Они не сообщили, чем конкретно была заменена директива, но отметили, что новая политика в этой сфере стала "более наступательной".

— "Бразильский Трамп" и осужденный за коррупцию поборются за пост президента — Борьба за власть — В Бразилии началась президентская гонка. 13 политиков выдвинули свои кандидатуры на выборы, которые состоятся 7 октября, и со вчерашнего дня ведут агитацию. Среди кандидатов пока нет того явного фаворита, которому избиратели могли бы безоговорочно доверить власть после череды коррупционных скандалов и на кого возложить ответственность за вывод страны из политического и экономического кризиса.

— Микрозаймы подхватили антивирус — Dr.Web ограничивает доступ к сайтам МФО — Микрофинансовые организации (МФО) столкнулись с новой проблемой: антивирус Dr.Web массово заносит их сайты в список нежелательных для посещения. Финансисты указывают, что их клиенты лишены доступа к положенной по закону информации, и говорят о недобросовестной конкуренции. Какую выгоду от этого может получать Dr.Web неясно, в самой компании свою позицию не поясняют. В ФАС готовы вмешаться в ситуацию, если получат обращение, но юристы считают действия Dr.Web легитимными.

— Энергетика убегает от санкций — Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска спасают свои активы — "Ренова" Виктора Вексельберга и En+ Олега Дерипаски, попавшие под санкции США, начали работу по снижению рисков для своих энергоактивов. "Ренова" снизила до 46% свою долю в инвестирующем в солнечную энергетику ООО "Хевел", а En+ намерена перевести En+ Holding из кипрской юрисдикции в один из российских специальных административных районов (САР).

— Вино течет за курсом — Цены на импортный алкоголь снова растут — Очередной виток ослабления рубля заставил некоторых импортеров вина вновь корректировать цены — в августе рост может достигнуть 9%. В прошлом году на фоне стабилизации курса участники рынка, напротив, понижали стоимость продукции. Среди причин текущего повышения также плохой урожай винограда в Европе и расходы на ведение помарочного учета продукции в ЕГАИС.

— "Аэрофлот" не сдает штурвал — Виталию Савельеву продлят контракт на пять лет — Как выяснил "Ъ", государство готово продлить полномочия гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева еще на пять лет. Директива по этому вопросу направлена в авиакомпанию, совет директоров должен оформить решение 30 августа. По данным источников "Ъ", вероятным альтернативным кандидатом был экс-министр транспорта Максим Соколов, которому в итоге, видимо, достанется кресло главы совета директоров "Аэрофлота".

— Hyundai просит снизить траты на науку — Концерн не готов инвестировать на условиях Минпромторга — "Ъ" стали известны параметры проекта специнвестконтракта (СПИК) корейской Hyundai с Минпромторгом РФ и правительством Петербурга. Автоконцерн готов инвестировать 27,3 млрд руб. в новые мощности, а также локализовать производство двигателей и коробок передач. Но Hyundai еще спорит с Минпромторгом по ряду условий, в том числе по объему инвестиций в НИОКР, и компания обратилась по этому вопросу к вице-премьеру Дмитрию Козаку.

— Инвесторы наглаживают "синие воротнички" — Сервис поиска работы с геотаргетингом Unitemp привлек $1,5 млн — Проект поиска работы для линейного персонала Unitemp, сотрудничающий с "Ашаном" и Burger King, получил $1,5 млн от нескольких инвесторов, включая основателя онлайн-аукциона CarPrice Эдуарда Гуриновича. Модель с привлечением "синих воротничков" через мобильное приложение и геотаргетинг активно развивается на Западе и в России. Выиграет тот сервис, которой обеспечит постоянный трафик релевантных соискателей, считают участники рынка.

— Полуостров нон-карта — У жителей Крыма могут быть проблемы с Тинькофф-банком — Как выяснил "Ъ", отказ крымского Генбанка от выдачи на полуострове карт Visa и MasterCard не слишком осложнит ситуацию для жителей. Крупнейшие российские банки готовы выдавать им дебетовые карты с получением за пределами Крыма. Исключением среди лидеров рынка может оказаться Тинькофф-банк. Официально там также отрицают ограничения для крымчан, однако расследование "Ъ" позволяет в этом усомниться.

— МТС-банк не только по названию — АФК "Система" продаст все его акции сотовому оператору — АФК "Система" планирует продать оставшиеся у нее 43% акций МТС-банка своей "дочке" — компании МТС. Сделка выгодна, как для банка, так и для продавца, считают эксперты. Банку с организационной точки зрения лучше находиться под контролем МТС, которая больше заинтересована в его развитии, чем АФК "Система", рассматривавшая его скорее как инвестицию. Она, в свою очередь, может получить около 12 млрд руб., которые необходимы для расчетов с кредиторами после урегулирования конфликта с "Роснефтью".

— Бизнес-класс на Шаболовке — UDevelopment реализует первый проект в Москве — Новые правила строительства жилья с использованием эскроу-счетов пугают не всех девелоперов. Екатеринбургская UDevelopment решила дебютировать на московском рынке, привлекая средства по такому механизму. Компания построит свой первый жилой комплекс бизнес-класса на Шаболовке, в центре столицы, на площадке, выкупленной у ВТБ.

— Pleiades напомнили о долге перед "Наукой" — Издательства обмениваются претензиями — Государственное издательство "Наука" потребовало 1,3 млрд руб. у бывшего партнера — входящей в Pleiades Publishing Александра Шусторовича МАИК "Наука/Интерпериодика". По данным РАН, МАИК может прекратить существование, а Pleiades выходит из числа ее учредителей. Сама "Наука" также находится на грани банкротства — из-за долга в 30 млн руб. перед МАИК.

— За кризис расплатились мелочью — Некрупные туроператоры покидают рынок — Спустя четыре года после волны массовых банкротств на фоне кризиса у организованного туризма возникли новые сложности: к концу лета прекратили работу уже восемь компаний. Если в 2014 году речь шла о системных проблемах ведущих игроков, то теперь под удар попал малый и средний бизнес. В результате укрепить позиции на рынке могут крупные туроператоры и системы самостоятельного бронирования.

— "Ни одному страховщику не нравится нести убытки" — Максим Пичугин, гендиректор сервиса туристических страховок "Cherehapa Страхование" — Почему страховые компании стараются минимизировать свое присутствие на туристическом рынке, "Ъ" рассказал гендиректор "Cherehapa Страхование" Максим Пичугин.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россияне могут утратить контроль над своими персональными данными — Цифровая экономика предлагает позволить компаниям передавать их без ведома владельцев — Компании могут получить новые права в обращении с персональными данными. Получив их с согласия человека, компании без уведомления смогут передать на обработку другим компаниям, предлагает проект поправок в закон "О персональных данных". (Сейчас закон такое запрещает.) Выбранный ею подрядчик сможет дальше по цепочке перепоручить обработку данных, также не уведомляя человека, а только уведомив компанию-заказчика.

— До конца года Минобороны закупит не менее 36 истребителей Су-30СМ — Это станет одним из самых крупных контрактов Минобороны в 2018 году — В конце 2018 г. Минобороны России может закупить в рамках трехлетнего контракта не менее 36 многофункциональных истребителей Су-30СМ для Воздушно-космических сил и авиации Военно-морского флота производства Иркутского авиазавода (ИАЗ, входит в подконтрольную Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) корпорацию "Иркут"), сообщил "Ведомостям" собеседник в авиапромышленности и подтвердил человек, близкий к Минобороны. По его словам, стоимость контракта составит порядка 70 млрд руб.

— Чего ждать от новых переговоров Путина и Меркель — Встреча лидеров России и Германии вызвана непредсказуемой политикой администрации США — Владимир Путин в субботу встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча пройдет в Берлине, лидеры обсудят политические и экономические темы. "Это сверка часов по всем важнейшим проблемам, это и международный круг вопросов – по Украине, Сирии, рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются страны, и с последствиями этих рестрикций", – сообщил Дмитрий Песков.

— Впервые за 10 лет "Единая Россия" может проиграть партийное голосование — На выборах в иркутский парламент по партспискам единороссы могут уступить КПРФ — На фоне неконкурентных губернаторских кампаний у властей возникли проблемы с рядом парламентских выборов. Самые проблемные – в Законодательное собрание Иркутской области.

— США и Китай возобновят торговые переговоры — Это их первая с мая попытка избежать полномасштабной торговой войны — США и Китай достигли небольшого прогресса на пути к разрешению своего торгового конфликта, договорившись провести переговоры в конце августа. Китайская делегация отправится в США по приглашению американского министерства торговли, заявило в четверг министерство торговли КНР.

— Интернет-продажи замедляют инфляцию в США — Но не в России, считает Центробанк — Интернет-торговля замедляет инфляцию: цены на товары в онлайн-магазинах США растут на 1,3 процентного пункта медленнее, чем на их аналоги в обычных магазинах, подсчитали Остан Гулсби из Чикагского университета, возглавлявший группу экономических советников Белого дома в 2010–2011 гг., и Питер Дж. Кленова из Стэнфордского университета.

— "Парк Горького как был модным местом, так и остается" — Марина Люльчук объясняет, почему вместо руководства почти всеми московскими парками стала директором одного только Парка Горького — В минувшее воскресенье исполнилось 90 лет, как в Москве открылся парк культуры и отдыха, будущий ЦПКиО им. Горького. Марина Люльчук, которая возглавила Парк Горького в октябре 2016 г., а до этого три года руководила Мосгорпарком, стала четвертым директором за пять лет.

— Компания Дерипаски решила зарегистрироваться в российском офшоре — "Дочка" попавшей под санкции En+ одной из первых воспользуется преимуществами специальных районов — Совет директоров энергометаллургической группы En+ Олега Дерипаски, попавшей под санкции США, принципиально одобрил перевод 100%-ной "дочки" En+ Holding Limited из кипрской юрисдикции в Россию. Об этом говорится в сообщении группы.

— Вексельберг и Чубайс выводят солнечную энергетику из-под санкций — Крупнейшим владельцем "Хевел" стала "Роснано", но "Ренова" сохранила контроль над компанией — Beluna Investments Ltd, входящая в ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, 15 августа снизила долю в энергокомпании "Хевел" с 51 до 46%, следует из данных "СПАРК-Интерфакса".

— Visa ужесточит требования к банкоматам в России — Они должны будут принимать бесконтактные карты — Visa потребовала, чтобы все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые после 18 апреля 2020 г., принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства, рассказали "Ведомостям" два банкира. Это требование платежная система установила специально для России.

— Производители колбас и полуфабрикатов попросили правительство о помощи — Они терпят убытки из-за резкого роста стоимости сырья и хотят добиться повышения цен в рознице — Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой повлиять на торговые сети – чтобы они поскорей рассмотрели новые, более высокие цены на продукцию мясопереработки (колбасы, полуфабрикаты и проч. – "Ведомости") и согласились с ними.

— Как "Домашние деньги" собираются расплатиться по долгам — Компания предлагает передать долги новой организации, которая заработает прибыль и вернет средства кредиторам — Крупнейшая микрофинансовая компания "Домашние деньги" собирает кредиторов: она подготовила и разослала им предложения по реструктуризации своих долгов. Об этом "Ведомостям" рассказали три кредитора, получившие такое письмо за подписью председателя совета директоров компании Евгения Бернштама ("Ведомости" с текстом письма ознакомились).

— Белоусов позвал на встречу руководителей компаний, у которых хочет изъять 500 млрд рублей — Свою идею помощник президента объяснял необходимостью выравнять налоговую нагрузку — Помощник президента Андрей Белоусов лично встретится с руководителями металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых в письме Владимиру Путину он предложил изъять свыше 500 млрд руб. доходов. Встреча назначена на 24 августа, рассказали сотрудники трех из 14 компаний, попавших в составленный Белоусовым список. Приглашаются руководители именно этих 14 компаний, уточнил один из собеседников "Ведомостей".

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Контрольный выстрел — Владельцам охотничьего оружия предложено регулярно сдавать экзамены — Всех владельцев длинноствольного огнестрельного оружия могут раз в пять лет экзаменовать на знания правил безопасности. Как и обладателей так называемых травматических пистолетов — огнестрельного оружия ограниченного поражения.

— Забрали погоны — Генералу СКР Денису Никандрову вынесли приговор — Мосгорсуд приговорил бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК РФ Дениса Никандрова к 5,5 годам колонии строгого режима по делу о взятке. Согласно приговору Никандрову на три года запрещено занимать должности в правоохранительных структурах и органах государственной власти. Также он лишен специального звания генерал-майора юстиции.

— Кто в доле?— Минстрой разъяснил, что девелоперам можно привлекать средства дольщиков, но тратить их они должны под банковским контролем — У покупателей недвижимости возникли сложности из-за новых правил долевого строительства. Не разобравшись в законодательстве, большинство из желающих купить квадратные метры, решили, что уже с 1 июля 2018 года застройщики не могут брать у клиентов деньги за квартиры напрямую. Это простительно, в конце концов, не каждый день мы покупаем дома и квартиры.

— Зарплата в белом халате — Начинающие вологодские врачи получат ежемесячную доплату к зарплате — Новые меры социальной поддержки для молодых врачей вступят в силу с 1 октября в Вологодской области. Речь идет об участковых терапевтах и педиатрах. С этого времени они будут ежемесячно получать по десять тысяч рублей к заработной плате. Так в регионе пытаются закрепить специалистов в лечебных учреждениях.

— Больница выздоравливает — Владимир Путин поддержал строительство перинатального центра во Владимирской области — О новых школах, строительстве ФАПов на селе и развитии малых исторических городов России Владимиру Путину рассказала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Встреча состоялась в четверг, 16 августа, в Ново-Огарево.

— Деньги пришлись по сезону — Россияне потратились на отпуск — За три года объем свободных денег в пересчете на домохозяйство вырос на 75 процентов, или почти на 12 тысяч рублей, посчитали эксперты исследовательского холдинга "Ромир". Наиболее активно свободные деньги начали появляться в семьях именно в этом году. Рассчитываемый "Ромиром" Индекс свободных денег увеличился с начала года на 48 процентов.

— Около нуля — Цены не растут почти месяц — Недельная инфляция в России сохраняется на нулевом уровне четвертую неделю подряд, показали данные Росстата. Некоторые продукты уже подешевели. Например, картофель и морковь за прошедшую неделю снизились в цене на 4 процента, огурцы — на 3,8, помидоры — на 3,1 процента. Среднее снижение цен на плодоовощную продукцию составило 2,3 процента.

— Крылья для "Кинжалов" — В Казани презентовали модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М — В четверг произошли два события, которые займут достойное место в истории российской Дальней авиации. На военном аэродроме в заполярном Анадыре впервые приземлилась пара стратегических ракетоносцев Ту-160. А на Казанском авиационном заводе им. Горбунова презентовали опытный образец глубоко модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М.

— Росстат поставят на зарядку — Статистика будет следить за здоровым образом жизни — Росстат будет собирать детальную статистику по здоровью россиян и ведению ими здорового образа жизни. Проект постановления правительства об этом размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов. Эта работа позволит правительству ответить на вопрос, как население страны и конкретных регионов оценивает свое здоровье.

— Не туда летели — Британцам привиделись над Черным морем Су-24 — В российском военном ведомстве прокомментировали сообщение британских ВВС о якобы имевшем место перехвате наших тактических бомбардировщиков Су-24 над Черным морем. В этом инциденте, по утверждению британцев, участвовала пара их истребителей "Еврофайтер Тайфун".

— Все в расчете — Банк России прекратил распродажу госдолга США — Вложения России в гособлигации США стабилизировались на отметке 14,9 миллиарда долларов, следует из данных Минфина США за июнь. Еще к апрелю объем казначейских облигаций в России составлял 96,1 миллиарда долларов, к началу июня — только 14,9 миллиарда. Возможно, это тот целевой уровень, которого будет придерживаться ЦБ в текущей ситуации.

— Листок онлайн — Электронные больничные выдает каждая вторая больница — С июля прошлого года по 15 августа этого года в России выдано 2,1 миллиона электронных больничных. Сформировали их в 6,1 тысячи медучреждений. Всего электронные листки нетрудоспособности выдают уже в 50,4 процента больниц и поликлиник. Об этом сказал глава Минтруда России Максим Топилин.

— Опять за парту — Более половины россиян готовы учиться новым профессиям — Россияне готовы учиться новым профессиям, чтобы быть востребованными на рынке труда в любом возрасте, в том числе в старшем. Это показал опрос, проведенный порталом Rabota.ru. Посетителям сервиса был задан прямой вопрос: готовы ли они учиться на новые профессии, чтобы не остаться за бортом в предпенсионном возрасте? Положительно на него ответили более половины респондентов — 54 процента.

— Качественно и недорого — Как накормить Россию?— 15 августа в медиацентре "Российской газеты" состоялась 16-я экспертная сессия Вольного экономического общества России, которая была посвящена отечественным продуктам питания и их конкурентоспособности.

— Кто пытается "засадить" Васильева — Экс-министра дорожного хозяйства Ставрополья около года держат в СИЗО по сомнительному обвинению — Ставропольский край совершил настоящий рывок в дорожной сфере, за несколько лет он вошел в топ-10 рейтинга российских регионов по качеству дорог. Эти успехи обычно связывают с работой бывшего министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Игоря Васильева. Ему удалось привлечь на Ставрополье сотни миллионов рублей федеральной поддержки и распорядиться ими максимально эффективно, а также завершить строительство целого десятка "хронически проблемных" объектов.

— Откат от депутата — В Башкирии прокурору района предъявлено обвинение во взяточничестве — В Башкирии предъявили обвинение 39-летнему прокурору Учалинского района по статье (Получение взятки, совершенное в крупном размере). Уже на следующий день по ходатайству следователя суд заключил обвиняемого на два месяца под стражу.

— Приглашение на бал — На Красной площади станцуют люди и кони — На военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" (пройдет в Москве с 24 августа по 2 сентября) прилетят музыканты и танцоры из Великобритании, Италии, Мексики, Монако, Мьянмы, Нидерландов, Омана, Швейцарии, Шри-Ланки и Испании. Два коллектива имеют статус "международные". Это Кельтский оркестр волынок и барабанов, который создал бывший главный волынщик британской армии Дэвид Джонстон специально для выступлений на Красной площади.

— Тот еще "Калибр" — Новую ракету запустили в Черное море — Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" провел на местном морском полигоне плановые боевые стрельбы по надводной цели ракетами "Калибр". Событие не рядовое, если учитывать, что это упражнение экипаж корабля выполнил в "домашних" условиях не просто впервые, но и первым среди моряков-черноморцев.

— После неволи — ФСИН предлагает создать службу поддержки вышедших на свободу — Федеральная служба исполнения наказаний считает необходимым создать госслужбу, которая бы оказывала поддержку бывшим осужденным, выходящим на свободу. Где именно должна быть создана такая служба, в системе ФСИН или отдельно, пока не решено. Но как считают в тюремном ведомстве, этот вопрос однозначно надо решать, так как речь идет о дальнейшем благополучии граждан.

— Уникальные выходы в космос — 18 марта 1965 г. — Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Советский космонавт провел в безвоздушном пространстве около 20 минут. Но при возвращении его скафандр раздулся и не проходил в шлюзовый отсек корабля. Леонову пришлось спустить немного воздуха, чтобы вернуться на борт.

— На выход! — Российские космонавты сняли образцы внеземной жизни на обшивке МКС — Состоялся 45-й выход в открытый космос по российской программе МКС. Программа работ наших космонавтов Олега Артемьева и Сергея Прокопьева вне станции была рассчитана на 6 часов 10 минут. Однако им пришлось провести за бортом 7 часов 46 минут.

— Год без театра — Серебренникову продлили домашний арест — Мосгорсуд оставил до 19 сентября под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях в "Седьмой студии". Серебренников находится под домашним арестом дольше предельно допустимого срока, поэтому вопрос о продлении меры пресечения рассматривал не районный суд, а городской.

— Турецкий демарш — Несмотря на падение лиры, в Турции не повышают цены и бесплатно наливают чай тем, кто продал доллары — Турция сейчас испытывает одновременно подъем патриотизма и уныние. Национальный дух, а турки в подавляющем большинстве большие патриоты, проклинает Америку и призывает вслед за президентом Турции Тайипом Эрдоганом продавать доллары и золото, спасая лиру. Хотя практичный разум советует повременить с продажей и даже, наоборот, купить доллары, пока лира опять не обвалилась.

— Опасная игра в "войнушку" — США увеличивают свой контингент в Норвегии — Норвегия договорилась с США о более чем двукратном увеличении контингента американских военных на своей территории: с 330 до 700 человек. Официальный Осло заявляет, что это сделано исключительно с целью повышения боеготовности норвежской армии в рамках двустороннего соглашения с Вашингтоном, и, соответственно, не несет никакой угрозы двусторонним отношениям с Россией.

— Свадьба на уровне — Президент РФ лично поздравит главу МИД Австрии с браком — Министр иностранных дел Австрии 53-летняя Карин Кнайсль решила вступить в брак. Ее избранником стал 54-летний предприниматель Вольфганг Мейлингер. Свадьба состоится 18 августа в земле Штирия в частной винокурне, сообщает Die Presse. Уже известно, что праздник посетит президент России Владимир Путин.

— Монблан не принял — Латвийский флагшток не пустили на "крышу Европы" — Группа граждан Латвии решила внести специфический вклад в Книгу рекордов Гиннесса, занеся на Монблан, высшую точку Альп, 10-метровый флагшток и национальный флаг. Устроители экспедиции хотели "продемонстрировать гордость за свою страну", но иной была реакция мэра городка Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марка Пейекса, в административном ведении которого находится французская сторона Монблана.

— Раковый корпус — В России готовится Национальная онкологическая программа до 2030 года — …Преодолев большие и не очень пробки, въезжаем в Обнинск. И тут же бросается в глаза: "Обнинск — лучший город Земли". Претенциозно? Амбициозно? Но именно здесь — один из форпостов наступления на рак. От деятельности Обнинского медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба — филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, входящего в число старейших в России радиологических центров, во многом зависит успех программы борьбы с онкозаболеваниями.

— Врачи без границ — Американские и российские молодые врачи поедут на перекрестную стажировку — О перекрестной стажировке американских и российских молодых врачей рассказал профессор филадельфийского Института Ротмана (США) Джавад Парвизи. Он стал одним из главных спикеров и модератором "круглого стола" ежегодной научно-практической конференции, которую проводит Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах.

— На пеленки — через суд — Мать добилась выплаты пособия на рождение первенца — Фроловский городской суд в Волгоградской области признал за 26-летней местной жительницей право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. На центр социальной защиты населения наложили обязанность назначить и выплачивать молодой матери пособие.

— Банк вернул квартиру — С семьей Березиных заключили соглашение о реструктуризации ипотечного долга — История трех несовершеннолетних жителей поселка Дубровка, оказавшихся на грани выселения из-за ипотечного долга умершей матери, вызвала большой общественный резонанс и получила неожиданное продолжение. Сначала банк пошел на уступки, а затем суд и вовсе отменил решение о наложении взыскания на единственное жилье семьи.

— Мера для мэра — Суд арестовал главу города Евгения Арапова на два месяца — Обвиняемый в получении крупной взятки глава города Оренбурга Евгений Арапов арестован. Ленинский районный суд областного центра удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу на два месяца.

ИЗВЕСТИЯ

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— Хлебосольный экспорт — Минсельхоз разработал проект по удвоению поставок продовольствия за рубеж — Минсельхоз определил направления работы, которые позволят к 2024 году увеличить объем сельскохозяйственного экспорта в два раза — до $45 млрд. Именно такая цель была поставлена в майском указе президента Владимира Путина. Как рассказали "Известиям" в пресс-службе ведомства, экспортный потенциал Минсельхоз предлагает развивать за счет увеличения доли готовой продукции: кондитерских и колбасных изделий, напитков.

— Форменный ГОСТ — Уже осенью будет рассмотрен проект стандарта на одежду для учащихся — Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму, рассказали "Известиям" в организации. В его основу легли нормы по безопасности — речь идет о таких параметрах, как воздухопроницаемость изделий и их способность поглощать влагу. Это поможет избежать эффекта скафандра, характерного для некачественной продукции. Производители считают: новый ГОСТ должен также содержать требования к общему виду одежды для учеников, ее цвету и фасону.

— "Сушки" соберут в кулак — Фронтовые бомбардировщики Су-24 соберут в единый кулак. Такое решение приняло Минобороны. Машины долго считались устаревшими, но в Сирии они стали главной ударной силой Воздушно-космических сил (ВКС) и доказали, что их рано списывать со счетов. "Фехтовальщики", как называют эти бомбардировщики на Западе, сведут в отдельные смешанные авиаполки, где будут эскадрильи, укомплектованные самолетами-разведчиками и бомбардировщиками.

— На каждом километре — До 2024 года количество комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах должно увеличиться вдвое, считают в Минтрансе. Сейчас их свыше 9 тыс. Также в ведомстве планируют менять расположение камер и написать отдельную методику о том, как это правильно делать. Например, по словам экспертов, перенос комплексов на новые участки и установка на их месте муляжей поможет сэкономить бюджетные средства. В целом камеры дисциплинируют водителей, главное, не использовать их исключительно как инструмент для сбора штрафов.

— Прямой эффект — Губернатор Владимирской области доложила президенту об исполнении поручений по итогам "Прямой линии" — Обращения граждан во время июньской "Прямой линии" стали основной темой встречи главы государства с губернатором Владимирской области в Ново-Огарево. Светлана Орлова доложила Владимиру Путину о ходе ремонта объектов здравоохранения в городе Струнино. Ранее местные жители пожаловались президенту на неработающее детское отделение и ветхое состояние больницы.

— Два года до УДО — Мосгорсуд огласил приговор бывшему первому заместителю начальника столичного главка Следственного комитета России Денису Никандрову. Ему дали пять с половиной лет колонии строгого режима по делу о взятке за смягчение наказания криминальному авторитету Андрею Кочуйкову. На Дениса Никандрова не распространяется послабление, введенное в июле текущего года поправками к Уголовному кодексу. Два года в СИЗО ему зачтут "день за день", то есть претендовать на освобождение по УДО он сможет в 2020 году.

— Тегеран вместо Стамбула — Президенты России и Турции встретятся тет-а-тет в иранской столице — В рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана в Тегеране состоятся отдельные переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. О возможности проведения этой встречи "Известиям" сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом, по его словам, анонсированный ранее саммит глав РФ, Турции, Германии и Франции в Стамбуле не состоится.

— Каталонская скорбь — Сегодня в Барселоне пройдет церемония в память о жертвах террористических атак, год назад унесших жизни 16 человек. Лозунг мероприятия звучит как "Барселона — город мира", и именно таким сегодня выглядит сердце Каталонии. Как сообщили "Известиям" в барселонской мэрии, ради спокойствия и безопасности граждан и туристов за прошедшие 12 месяцев местные власти проделали большую работу.

— Берлин в глухой обороне — Германия будет повышать расходы на оборону, чтобы довести их в течение нескольких лет до 2% ВВП, как того требует устав НАТО. Как заявили "Известиям" в комитете бундестага по обороне, приобретенный за этот счет военный потенциал не направлен против России. При этом некоторые немецкие депутаты, в том числе и председатель комитета от партии "Левые" Александр Ной, высказались резко против наращивания военного бюджета — по их мнению, выделенные средства могли бы пойти на решение более важных внутренних вопросов.

— Кредиты для быта — Россияне стали активнее покупать в кредит бытовую технику. Средний чек потребительского кредита в магазине в первом полугодии вырос более чем на 6%, а объем выдач в разные месяцы рос на 15–20%, рассказали "Известиям" в крупнейших банках. Рассрочка также популярный вариант для покупки, но в этом году граждане проявили интерес именно к кредитным продуктам. При этом чаще всего в кредит берут смартфоны, ноутбуки, мелкую бытовую технику, телевизоры и стиральные машины.

— Лифт купят в рассрочку — Эксперты при Минстрое разработали коробочный продукт по замене лифтов в кредит для домов, жители которых копят деньги на капремонт на специальном счете. Об этом сообщил "Известиям" руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства общественного совета при Минстрое Сергей Чернышов. До конца года пилотные проекты планируется запустить в Москве и Московской области. Замена лифтов является вопросом безопасности. Четверть подъемников в стране отработала срок службы — 25 лет.

— Дроны по-флотски — Беспилотники "Форпост" научились наводить ракеты "Калибр" и "Яхонт" на морские цели — Беспилотники "Форпост" могут эффективно наводить на морские цели крылатые ракеты "Калибр" и противокорабельные "Яхонт". Во время учений на Балтике дроны этого типа в режиме реального времени давали целеуказания группам ракетных кораблей для нанесения ударов. Это первые подобные маневры в ВМФ России. Ранее БПЛА использовались исключительно для разведки и корректировки огня артиллерии.

— Армейская "Выручка" — Вооруженные силы РФ получили комплекс мониторинга спутниковой связи "Выручка-Р2Т". Он способен эффективно находить и идентифицировать самые современные устройства, работающие в режиме пакетной передачи данных и отправляющие информацию за доли секунды. Таким образом, можно обнаруживать командные пункты, узлы связи и даже разведывательные группы противника. По оценкам экспертов, с помощью системы военные смогут получать бесценные данные и эффективно уничтожать группы диверсантов.

— Военно-полевой расчет — У полевых учреждений ЦБ РФ появилась своя разветвленная сеть банкоматов. В воинских частях, гарнизонах и на военных базах Минобороны уже установлено около полусотни терминалов для получения наличных. Они обслуживают только специальные карты "Мир". На эти карты переводятся не только зарплаты, но и боевые выплаты военнослужащих. Эксперты отмечают, что такая сеть особенно нужна на заграничных военных базах, где нет четко работающей банковской инфраструктуры.