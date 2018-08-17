КИЕВ, 17 авг — ПРАЙМ. Цены на газ для хозяйствующих субъектов будут увеличены на Украине с 1 сентября на 4,6%, сообщила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года. По сравнению с ценами на август 2018 года в сентябре цены увеличены на 4,6%", — говорится в сообщении.

Так, цены с сентября для различных категорий потребителей составят от 10,599 тысячи гривен (около 382,8 доллара) за 1 тысячу кубометров до 11,594 тысячи гривен (около 418,7 доллара) за 1 тысячу кубометров.