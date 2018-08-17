МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-июле 2018 года увеличился на 2,5% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,231 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

В июле показатель вырос также на 2,5% в годовом выражении — до 2,645 триллиона рублей. В июне текущего года рост составлял 3%. В месячном исчислении оборот ритейла в РФ в июле ускорил рост до 3,3% с 1,7% в июне.

В июле оборот розничной торговли на 94,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,8%. В июле прошлого года эти доли составляли 93,6% и 6,4% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в июле удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 47,2%, доля непродовольственных товаров — 52,8% (в июле прошлого года — 48,3% и 51,7% соответственно).