МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в РФ в июле, по предварительным данным, оставался на отметке предыдущих двух месяцев — 4,7%, следует из оперативного доклада Росстата.

"В июле 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — указывается в документе.

При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,7 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июле текущего года составила 76,3 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны.

В январе 2018 года безработица в России выросла до 5,2% с 5,1% в декабре 2017 года. В феврале уровень безработицы снизился до 5%, в марте он не менялся, а в апреле безработица опустилась до 4,9%. В мае снижение продолжилось: безработица составила 4,7%, в июне показатель остался на этом же уровне.