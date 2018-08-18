МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции до "B+" и рейтинг в местной валюте до "ВВ-", сообщается в пресс-релизе агентства.

"За последние две недели турецкая лира показала крайнюю неустйочивость. Это следует за продолжительным экономическим перенагревом Турции, внешними рычагами и финансовым дрейфом. С нашей точки зрения, существенное ослабление лиры имеет негативные фискальные последствия, в то же время напрягая корпоративный баланс и в дальнейшем оказывая давление на внутренние банки", — говорится в пресс-релизе.