ТОКИО, 18 авг /ПРАЙМ/. Бизнес-миссия, направлявшаяся на южные Курилы, была вынуждена вернуться в Японию из-за непогоды. Новая дата выезда пока не определена.

Отъезд был запланирован на 16 августа, но его пришлось перенести на один день из-за плохой погоды. В пятницу выезд все-таки состоялся, но, как сообщили РИА Новости в МИД Японии, из-за высоких волн корабль был вынужден оставаться в акватории порта Немуро, чтобы, исходя из погодных условий, принять решение двигаться ли дальше или вернуться в порт.

Это третья японская бизнес-миссия в рамках соглашения между лидерами России и Японии. Как и две предыдущих, ее возглавляет Эйити Хасэгава — специальный советник премьер-министра Японии. В состав бизнес-миссии входят японские бизнесмены и чиновники.

Как ранее заявили РИА Новости в МИД Японии, "группа в основном сформирована из бизнесменов, которые, предположительно, могут принять участие в осуществлении пяти проектов, о конкретном их осуществлении и будет проведено исследование и обсуждение (на месте — ред.)"

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства.

В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из более чем 50 представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.