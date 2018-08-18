МЕЗЕБЕРГ (Германия), 18 авг /ПРАЙМ/. Россия всегда была надежным поставщиком газа в Европу, вносила и вносит свой весомый вклад в энергобезопасность ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В июне исполнилось 50 лет с начала поставок газа из Советского Союза в Западную Европу. На протяжении всего этого периода времени наша страна надежно обеспечивала бесперебойное энергоснабжение, вносила и вносит весомый вклад в энергетическую безопасность всего европейского континента", — сказал Путин перед началом переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По данным "Газпрома", поставки газа в Германию с 1 января по 15 июня выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,2% (на 3,2 миллиарда кубометров). При этом в целом в дальнее зарубежье (Европа плюс Турция) концерн нарастил поставки на 5,6% (5 миллиардов кубометров), до 93,6 миллиарда кубометров.