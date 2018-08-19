МЕЗЕБЕРГ (Германия), 19 авг /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече, говоря о возможных санкциях в связи с реализацией газопровода "Северный поток-2", согласились, что проект коммерчески выгоден и его надо оградить от нападок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он (аспект о возможных санкциях США по "Северному потоку-2" – ред.) затрагивался. Но в целом есть понимание, что, безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от возможных нападок, неконкурентных нападок со стороны третьих лиц с тем, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта", — заявил Песков журналистам.

Переговоры Путина и Меркель прошли вечером в субботу в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином.