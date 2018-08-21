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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Ольга Васильева отказалась от приемных идей — Министр просвещения Ольга Васильева неожиданно пересмотрела свое отношение к ужесточению правил усыновления. Еще на прошлой неделе министр поддерживала эту законодательную инициативу, подготовленную в Минобрнауки. Однако уже в понедельник госпожа Васильева сообщила, что "категорически против количественного сокращения до трех детей" в приемных семьях, а документ с ней не был согласован. В экспертном сообществе такое поведение называют "серьезным репутационным ударом" и связывают с тем, что предложения разозлили как либералов, так и представителей Русской православной церкви (РПЦ).

— Военно-восточные силы — В понедельник Владимир Путин приказал начать внезапную проверку боеготовности вооруженных сил. На протяжении пяти дней подразделения Центрального и Восточного военных округов, а также соединения и воинские части ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации должны провести 16 специальных учений. Эти маневры станут финальным этапом подготовки к сентябрьским стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2018", которые, по заверениям военных, станут самыми масштабными с 1981 года. Начнутся они в один день с Восточным экономическим форумом во Владивостоке, посетить который собирается премьер Японии Синдзо Абэ.

— "Яндексу" создали помехи в эфире — Крупнейшие медиахолдинги "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (НМГ), а также "Первый канал" сняли с главной страницы "Яндекса" онлайн-трансляции своих телеканалов. Они обвиняют интернет-компанию в пиратстве и таким образом хотят заставить ее убрать нелегальный контент из поисковой выдачи. Поисковик подчеркивает, что соблюдает российские законы и сам развивает легальное видео.

— Попутчики поедут по правилам — Законопроект о госрегулировании карпулинга (совместного использования автомобиля с разделением расходов), разработанный департаментом транспорта Москвы, предусматривает штрафы для водителей за прием наличных от пассажиров. Агрегаторы поездок, среди которых BlaBlaCar, BeepCar и "Яндекс.Попутка", за различные нарушения могут быть не только оштрафованы, но и заблокированы. Со своей стороны, они должны обмениваться данными о водителях с регулятором и блокировать по требованию аккаунты нарушителей. Документ только начал обсуждаться, но уже вызвал протесты — и как слишком жесткий, и как недостаточно жесткий.

— На свободу с чистым долгом — Греция последней из четырех стран зоны евро, получивших финансовую поддержку от соседей по валютному союзу, официально вышла из программы помощи. Всего за восемь лет на борьбу с греческим кризисом было направлено почти €290 млрд. Теперь Греция должна будет самостоятельно расплачиваться по долгам. При этом ЕС продолжит следить за ходом греческих реформ, которые являются условием отсрочки платежей по уже выделенным займам.

— Поставщиков государства поставят на казначейский учет — Минфин опубликовал проект постановления правительства о введении в действие единого реестра участников госзакупок и закупок госкомпаний. Переход на обязательную регистрацию в нем поставщиков предлагается разбить на три этапа — в декабре 2018 года компании получат право вносить свои данные в реестр, с 1 января 2019 года размещение данных станет обязательным, но аккредитованные в старой системе поставщики будут иметь возможность участия в закупках — однако обновить данные о себе они смогут только в новом реестре.

— Природу защитят страховым полисом — Экспертный совет Белого дома подготовил предложения по развитию экострахования в РФ. Механизм возмещения ущерба пострадавшим от загрязнения окружающей среды предлагается закрепить отдельным законопроектом, для всех отраслей экономики будет разработан единый экологический стандарт, в регионах планируется запустить пилотные проекты разных видов экострахования. По оценкам страховщиков, убытки от вреда окружающей среде в РФ достигают 100 млрд руб. в год, но потенциальные сборы они оценивают в 10 млрд руб.: полис, по мнению отрасли, должен защищать владельца в основном от катастрофических событий.

— Московский бюджет прирастает доходами граждан — Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций вместе дали более 80% всех налоговых доходов бюджета города Москвы, следует из обнародованных вчера итогов исполнения столичного бюджета за семь месяцев 2018 года. С доходов жителей Москвы за этот период было взято 523,8 млрд руб. НДФЛ — это на 69,1 млрд руб., или на 15,2% больше, чем годом ранее. В итоге доля подоходного налога в общем объеме фискальных сборов в январе—июле 2018 года составила 43,3% — это главный источник доходов столичной казны.

— В Иркутской области жизнь коротка для реформы — Как стало известно "Ъ", к парламентским слушаниям, посвященным пенсионной реформе, свои замечания к проекту направил губернатор Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ). В письме на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина он отмечает, что инициатива правительства не предусматривает меры борьбы с безработицей, которая вырастет в связи с повышением пенсионного возраста, а также не учитывает низкую продолжительность жизни в регионах. По прогнозу на 2018 год для мужчин в Иркутской области она составит в среднем чуть более 63 лет. Законопроект "не учитывает реалии современного экономического развития РФ" и ее регионов, считает господин Левченко.

— Кандидатов в мэры попросили съездить на дачи — Столичный общественный штаб по наблюдению за выборами обвинил кандидатов в мэры Москвы (выборы пройдут 9 сентября) в том, что они не ведут агитационную работу вне столицы. Речь идет о так называемых дачных избирательных участках за пределами Москвы, которые впервые созданы на выборах. Кандидат от КПРФ Вадим Кумин сказал "Ъ", что это "далеко и непонятно", а в штабе Сергея Собянина заявили, что за мэра Москвы в соседних регионах агитируют волонтеры.

— МВД разрешили платить информаторам — Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Схема получения денег или отказ в выплате регламентированы в соответствующем приказе МВД. Действующие полицейские полагают, что среди граждан появятся настоящие охотники за головами злоумышленников, а бывшие считают, что подобные выплаты могут привести к злоупотреблениям со стороны самих правоохранителей.

— Исключительное преступление — В понедельник Бабушкинский райсуд по ходатайствам главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) отправил в СИЗО бывшего заместителя гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" генерал-майора ФСБ в отставке Алексея Белобородова, а двух его подчиненных определил под домашние аресты. Менеджеры пытались получить 31,5 млн руб. у строительной компании за ее участие в тендере корпорации.

— Потерпевшие поменялись местами — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции известному бизнесмену, в свое время старейшему профессиональному футболисту России Владимиру Тумаеву. Ему инкриминируется организация покушения на делового партнера, которое не было завершено из-за активного сопротивления жертвы. Защита господина Тумаева полагает, что он сам пострадал из-за действий потерпевшего, нападение на которого должна была расследовать полиция, а не подчиненные Александра Бастрыкина.

— Подростки совершили рейд на Грозный — В Чечне накануне главного мусульманского праздника Курбан-байрам была совершена беспрецедентная террористическая атака. В Грозном и Шалинском районе республики подростки от 11 до 17 лет давили полицейских машиной, нападали на них с ножами и пытались взорвать их вместе с собой. Четверо юных экстремистов погибли, еще одного удалось задержать. Как считают эксперты, подростки сами стали жертвами пропаганды в интернете, которую ведут идеологи запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Ее представители уже взяли на себя ответственность за события в Чечне.

— Верховный суд взял автоучет под контроль — Инспекторы ГИБДД не вправе требовать с автовладельцев уплаты пошлины и предоставления машины на осмотр в случаях, когда регистрация машины была прекращена по ошибке полицейских и теперь должна быть восстановлена. Соответствующее разъяснения направила ГИБДД России в региональные управления. Поводом стал иск, поступивший в Верховный суд от автовладельца с Камчатки, столкнувшегося с проблемами при восстановлении учета машины. При этом утвержденные МВД правила регистрации автомобиля признаны ВС законными.

— Суд заслушает политический анекдот — В Санкт-Петербурге Невский районный суд провел предварительное слушание по делу обвиняемого в экстремизме пользователя социальной сети "ВКонтакте". По версии следствия, Эдуард Никитин нарушил закон, разместив на своей страничке анекдот о выборах и карикатуру. Эксперты посчитали, что пост, за который обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, "содержит в завуалированной форме недоверие к кому-либо из избранных путем голосования депутатов, главы государства, должностных лиц в возможности осуществления кем-либо позитивных изменений в стране". "В стране начались преследования за политические анекдоты",— говорят представители защиты.

— Джон Болтон предлагает обменять Иран на диалог — Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон проводит переговоры в Израиле, откуда вылетит в Женеву, где встретится с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Это станет первой российско-американской встречей столь высокого уровня после саммита президентов Трампа и Путина в Хельсинки. Несмотря на жесткую риторику в адрес Москвы, в ходе визита в Иерусалим Джон Болтон сделал громкое заявление о наличии общих интересов США, Израиля и России по сдерживанию иранского влияния в Сирии. Другими темами переговоров в Женеве станут вопросы контроля над стратегическими вооружениями и Украина, куда Джон Болтон отправится после встречи с Николаем Патрушевым.

— Сербия и Косово склоняются к размену — Новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной о нормализации отношений пройдет в сентябре в Брюсселе. По данным "Ъ" из западных дипломатических источников, центральным вопросом переговоров сербского президента Александра Вучича и главы Косово Хашима Тачи станет трансфер территорий: населенный сербами север Косово в обмен на юг Сербии, где проживают албанцы. Впрочем, против этой идеи выступают ведущие государства Европы, а эксперты опасаются, что перекройка границ приведет к новой войне в регионе. С подробностями — корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

— "Россия должна убедить международное сообщество, что речь идет о добровольном возвращении беженцев" — Глава МИД Ливана Джебран Басиль в понедельник посетил Москву, где обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым план по возвращению на родину сирийских беженцев. Для Ливана — соседней с Сирией страны — этот вопрос является приоритетным. В интервью корреспонденту "Ъ" Марианне Беленькой министр рассказал о том, какие условия необходимо выполнить, чтобы беженцы вернулись домой, а также о том, какой в Ливане видят роль России на Ближнем Востоке.

— Сахалинскому мосту подбирают опоры — Как стало известно "Ъ", ОАО РЖД предлагает строить мост на Сахалин стоимостью 540,3 млрд руб. с помощью концессии. Потенциальному концессионеру могут отдать различные участки проекта — только шестикилометровый мост, мост с железной дорогой или все вышеперечисленное с новым портом на Сахалине. По мнению источников "Ъ", все концессии в железнодорожной отрасли более рискованны для государства, чем для инвестора. Но у экономически выгодных проектов есть перспектива некоторой компенсации этих рисков, а у принципиально неокупаемого моста на Сахалин ее нет.

— Внучатая ипотека — По итогам первого полугодия банки существенно увеличили количество и объем выданных пенсионерам ипотечных кредитов, следует из данных бюро кредитных историй (БКИ). Хотя ипотека остается продуктом для людей среднего возраста, в выдаче ее возрастным клиентам банкиры рисков не видят. Но правозащитники указывают, что такая политика несет риски для граждан, которые могут не справиться с обязательствами.

— Крупным потребителям досчитали за свет — Возврат к "последней миле" в электроэнергетике — механизму, при котором крупная промышленность доплачивает за прочих потребителей,— увеличит нагрузку на крупный бизнес на 38,25 млрд руб. в год и поднимет сетевой тариф на 98%, подсчитали в Минэнерго. Чиновники и эксперты не считают дополнительную нагрузку чрезмерной и не ждут, что она приведет к массовому уходу крупной промышленности на собственную генерацию. Однако компании с этим не согласны, по их версии возврат "последней мили" "отбросит отрасль в прошлое".

— Сумма газа от смены сторон света не меняется — Юрий Барсуков о попытках Молдавии диверсифицировать поставки. У проекта газопровода "Турецкий поток" при всех его стратегических недостатках есть и такого же характера плюсы. Так, Еврокомиссия последние десять лет активно финансировала трубопроводные проекты в Юго-Восточной Европе, которые бы позволяли газу перемещаться в направлении с юга на север, то есть в противоположном тому, по которому сейчас попадает в регион российский газ. Предполагалось, что здесь появятся новые поставщики газа — азербайджанского, туркменского или иранского — и этот газ, придя в Европу через Турцию, станет альтернативой российским поставкам.

— Валютный курс дал сбой — Райффайзенбанк получил претензии к своей электронной платформе. Клиент Райффайзенбанка требует возмещения убытков от сделок через электронную платформу банка R-Dealer. Компания утверждает, что договоры были заключены по выгодному курсу, но впоследствии аннулированы банком со ссылкой на сбой в системе. Банк же настаивает, что эти сделки вообще не заключались. Разобраться в деле предстоит суду, но проблема в том, что регулирования работы таких платформ не существует.

— Нефть подорожала технически — Цена скорректировалась после падения. Котировки североморской нефти Brent на спот-рынке снова превысили уровень $70 за баррель. Пока это повышение носит технический характер, поскольку ему предшествовало сильное падение. Участники рынка рассчитывают на восстановление цен на фоне низкой буровой активности в США, помешать этому может американская позиция по Ирану.

— "Регион" отстраивает лизинг — Группа компаний купила бизнес у МКБ. Московский кредитный банк (МКБ) продал группе компаний (ГК) "Регион" свой лизинговый бизнес за 1,6 млрд руб. У ГК уже есть лизинговая компания, если она решится объединить две ЛК, то новый игрок войдет в топ-15. Осталось только решить вопрос с финансированием своей ЛК, ведь удорожание пассивов может ударить по рентабельности лизингового бизнеса. МКБ продал в июне свою дочернюю компанию "МКБ-лизинг" за 1,6 млрд руб., следует из полугодовой отчетности банка по МСФО.

— Газовозы подведут под каботаж — НОВАТЭКу потребуется специальное разрешение правительства для организации перевалки сжиженного газа в Мурманске и на Камчатке. Эти перевозки попадают под определение каботажа и будут возможны только под российским флагом, под которым не ходит ни один из газовозов с грузами НОВАТЭКа. Глава компании Леонид Михельсон также вновь раскритиковал идею запретить перевозки СПГ по Севморпути на судах иностранного производства — по его мнению, даже построенные на верфи "Звезда" танкеры не будут удовлетворять критериям для признания их произведенными в РФ.

— Государство уходит со стройки — Объем закупок в сфере строительства со стороны госкомпаний в первом полугодии 2018 года упал более чем на 30%, что суммарно снизило рынок госзаказа в этом секторе на 16%, до 1,83 трлн руб. Самим подрядчикам становится все менее выгодно работать с государством из-за ужесточающихся к ним требований и продолжающегося падения средней стоимости контракта. По итогам первого полугодия 2018 года объем госконтрактов в России в сфере строительства достиг 1,83 трлн руб., что на 16% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

— Якутия вспомнила о своих недрах — Госдума РФ в сентябре должна рассмотреть предложенный Якутией законопроект по наделению субъектов РФ полномочиями прописывать в лицензиях условия участия недропользователей в "социально-экономическом развитии" регионов. По сути, речь идет о возврате к отмененному в 2005 году принципу "двух ключей", такую идею недавно выдвигал также и. о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Но против выступают и Минприроды, и сами недропользователи.

— "Автодор" покидают министры — "Ъ" стал известен проект состава нового наблюдательного совета госкомпании "Автодор". Его покинут бывший глава Минтранса Максим Соколов, действующий министр Евгений Дитрих, а также его заместитель Алан Лушников, курирующий железные дороги. В новый состав вошли первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов, глава профильного департамента ведомства Игорь Костюченко и Андрей Костюк из Росавтодора. Эксперты говорят, что в набсовет вошли "грамотные дорожники", отмечая сложности в работе госкомпании по привлечению частных инвестиций на фоне санкций.

— Крупным потребителям досчитали за свет — Возврат к "последней миле" в электроэнергетике — механизму, при котором крупная промышленность доплачивает за прочих потребителей,— увеличит нагрузку на крупный бизнес на 38,25 млрд руб. в год и поднимет сетевой тариф на 98%, подсчитали в Минэнерго. Чиновники и эксперты не считают дополнительную нагрузку чрезмерной и не ждут, что она приведет к массовому уходу крупной промышленности на собственную генерацию. Однако компании с этим не согласны, по их версии возврат "последней мили" "отбросит отрасль в прошлое".

— Бренды разыграли потребителей — Продвижение в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года больше всего помогло пивному бренду Bud, узнаваемость которого как спонсора турнира в России выросла в два раза. Нарастить популярность в ходе ЧМ-2018 смогли и некоторые не спонсировавшие его бренды — например, букмекерская контора "Фонбет". У других же узнаваемость, напротив, немного снизилась, как это произошло с "Газпромом" и "Ростелекомом".

— Альфа-банк подготовился к "Холидею" — Альфа-банк, пытающийся взыскать с одной из заметных в Сибири розничной сети "Холидей" 2,8 млрд руб., готов инициировать личное банкротство владельца компании Николая Скороходова, выступавшего поручителем по кредитам группы. Бизнесмен уверен, что бизнес можно спасти. Один из вариантов — передача кредиторам части недвижимости ритейлера. Но юристы сомневаются, что банкам нужны активы, обременяющие баланс.

— Lotte подлечит на Новинском бульваре — Внутренний конфликт в российском офисе южнокорейской Lotte Group привел к тому, что в самом крупном российском комплексе компании на Новинском бульваре в центре Москвы перестанет функционировать торговый центр. Арендаторы из числа ритейлеров уже получили уведомления освободить площади. Их места могут занять офисы и корейская клиника.

— Попутчики поедут по правилам — Законопроект о госрегулировании карпулинга (совместного использования автомобиля с разделением расходов), разработанный департаментом транспорта Москвы, предусматривает штрафы для водителей за прием наличных от пассажиров. Агрегаторы поездок, среди которых BlaBlaCar, BeepCar и "Яндекс.Попутка", за различные нарушения могут быть не только оштрафованы, но и заблокированы. Со своей стороны, они должны обмениваться данными о водителях с регулятором и блокировать по требованию аккаунты нарушителей. Документ только начал обсуждаться, но уже вызвал протесты — и как слишком жесткий, и как недостаточно жесткий.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Минфин оценил риски предложения Белоусова изъять у бизнеса 500 млрд рублей — Оно приведет к снижению инвестиций, ударит по рейтингам компаний и их возможности обслуживать займы. В докладе правительству Минфин выступил против предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у бизнеса 500 млрд руб. в бюджет, рассказали "Ведомостям" чиновник, знакомый с текстом документа, и два человека из компаний, попавших в "список Белоусова". Доклад Минфин направил в правительство 17 августа, уточнил чиновник. Затем правительство должно отчитаться перед президентом.

— Китай впервые поучаствует в стратегических российских учениях "Восток-2018" — Это еще не военный союз, но уже движение в его направлении, считает эксперт. С внезапной проверки Центрального и Восточного военных округов в понедельник начались стратегические учения "Восток-2018". В заявлении министра обороны Сергея Шойгу, переданном департаментом информации военного ведомства, говорится, что "это крупнейшее со времен маневров "Запад-81" мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил".

— Единороссы готовы стать ближе к народу — Идея отмены депутатских пенсий политически эффектна, но для бюджета незначима, отмечают эксперты. "Единая Россия" в понедельник провела совместное заседание генсовета и совета лидеров фракций, приуроченное к думским слушаниям по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Общественные слушания пройдут во вторник с участием депутатов, представителей министерств и ведомств (в частности, ожидаются министр труда Максим Топилин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин), общественников и экспертов.

— Что ждет Грецию после прекращения финансовой помощи — Афинам нужно найти способ стимулировать экономику и привлечь инвесторов. В понедельник 20 августа завершилась программа международной финансовой помощи Греции, которую страна получала восемь лет. Это важный этап восстановления греческой экономики после кризиса. Но правительство и представители бизнеса признают, что предстоит еще долгий путь и необходимо решить определенные проблемы.

— Как СССР заморозил Пражскую весну — Историк Рудольф Пихоя о том, как межпартийный конфликт стал межгосударственным. События 1968 г. в Чехословакии стали поворотом в развитии СССР – от расстановки сил в Политбюро ЦК КПСС и внешней политики страны до развития экономики, культуры, общественного движения. Послехрущевское время вновь поставило перед высшим политическим руководством страны вопрос: насколько далеко могут зайти эти реформы? Где та грань, после которой реформы могут затронуть и поколебать основы социализма?

— Между Прагой-1968 и Крымом-2014 — Тех, кто одобряет ввод советских танков в Чехословакию, вдвое больше, чем тех, кто считает это неправильным. Вспоминая 1968 г., чехи и словаки вспоминают величайший национальный подъем и свое величайшее национальное унижение. И вряд ли при этом задумываются, а был ли у них реальный шанс построить социализм с человеческим лицом. У них теперь капитализм с вполне человечной физиономией… Нам же про себя и задумываться нечего, нам яснее ясного показали, с каким лицом у нас только и может быть социализм. А потом с таким же оказался и наш капитализм. И тот и другой у нас с лицом не человеческим, а государственным.

— Вера в фальсификацию истории против знания истории — Значительная доля верящих в заговор фальсификаторов неудивительна для страны, где история — орудие идеологической войны. Слабые знания истории вместе с насаждаемой официальной пропагандой версией прошлого России как цепи блестящих побед и славных свершений и регулярными заявлениями руководителей страны о мировом антироссийском заговоре порождают в умах значительной части россиян поразительные заключения о существовании группы фальсификаторов истории, искажающих факты и документы, чтобы навредить России.

— Как не надо обсуждать пенсионную реформу — Вместо дискуссии о планке выхода на пенсию партия власти считает нужным заявить, что дважды два — четыре. Голову сломаешь, перебираясь через законодательные предложения правящей партии: и переводить коррупционные накопления в ПФР; и нынешние пенсионные льготы оставить людям, достигшим нынешнего пенсионного возраста, т. е. 55 и 60 лет; и депутатов, а также членов Совета Федерации заставить подчиняться общим принципам получения пенсии; а еще и чиновников в ту же общую категорию затолкать; а принципиальная позиция "Единой России" состоит в том, оказывается, что государственное пенсионное обеспечение в России должно сохраняться.

— "Новатэк" хочет построить СПГ-терминал под Мурманском — "Новатэк" рассчитывает построить в бухте Ура Мурманской области перевалочный терминал для сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон 20 августа на совещании по развитию Северного морского пути. Мероприятие состоялось в Сабетте, здесь расположен первый принадлежащий "Новатэку" завод "Ямал СПГ" и терминал отгрузки продукции.

— "АвтоВАЗ" нанял за полгода около 2000 человек — "АвтоВАЗ" принял в первом полугодии 2018 г. около 2000 человек, рассказал "Ведомостям" руководитель официального профсоюза компании Сергей Зайцев. Около 250 – это сотрудники инженерной службы, остальные были трудоустроены в различные подразделения, от сборочных линий до металлургического производства, добавляет он. Его слова подтвердил представитель "АвтоВАЗа". Каков возраст нанятых людей, а также работали ли они раньше на "АвтоВАЗе", собеседники не пояснили.

— Бюджет цифровой экономики оценили в 1,2 трлн рублей — Расходы федерального бюджета на национальную программу "Цифровая экономика" в 2019–2024 гг. могут составить 1,2 трлн руб., из которых пока что в росписи предусмотрены деньги только на 2019–2021 гг. и чуть больше 120 млрд, так что изыскать придется 1,08 трлн руб. Расходы 2018 г. гораздо скромнее: 8,4 млрд руб., из которых большая часть (7,3 млрд руб.) уже предусмотрена в бюджете.

— Структура АФК "Система" откроет первые эконом-отели на юго-западе и севере Москвы — "Бизнес-недвижимость", входящая в АФК "Система", начала строить два отеля эконом-класса сети Cosmos Hotels & More, рассказал "Ведомостям" гендиректор компании Вячеслав Хван. Один отель на 162 номера, по его словам, появится на ул. Профсоюзной между ст. м. "Калужская" и "Беляево", второй с таким же номерным фондом – на Головинском шоссе рядом со ст. м. "Водный стадион". Об этих проектах также знают два консультанта, работавших с ними.

— ФАС обвинила операторов в дискриминационных условиях sms-рассылки — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что возбудила дело против МТС, "Мегафона", "Вымпелкома" и "Т2 РТК холдинга" (Tele2), усмотрев в их действиях нарушение закона о защите конкуренции. Нарушение выразилось в том, объясняет ФАС, что государственным и негосударственным заказчикам, в частности банкам, операторы предлагают разные условия sms-рассылок. По словам начальника управления ФАС Елены Заевой, расследование началось, когда в ФАС поступили заявления от банков и интернет-магазинов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— ЧОП с нами — Ужесточить контроль за деятельностью частных охранных структур предложил замглавы думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. При его участии разработан и внесен в Госдуму законопроект, предусматривающий, что охрану мест массового пребывания граждан должны осуществлять только профессионалы — лицензированные организации и лицензированные же сотрудники.

— Робот придумает работу — Роботизация не отнимает у людей рабочие места, а, наоборот, создает их. Роботы не угрожают людям безработицей. Наоборот, роботов надо создавать, контролировать и ремонтировать, а это приведет к созданию новых рабочих мест, уверена исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

— Зачетная история — Станет ли кредит на учебу в России реальным социальным лифтом. Программа льготного образовательного кредитования должна заработать в декабре этого года. "РГ" уже сообщала, что на ее реализацию в федеральном бюджете заложены 207 миллионов рублей. Как популярная за рубежом практика приживается в российских вузах? Льготные займы влияют на успеваемость студентов? Что об этом думают ректоры?

— Попали под скидки — Сроки более ста тысяч заключенных будут сокращены. Под действие новых правил, когда время, проведенное в СИЗО, засчитывается в срок наказания по гибким коэффициентам, попадет 110 тысяч осужденных. Из них 14 тысяч выйдут на свободу прямо сейчас, у остальных будут сокращены сроки.

— Ход коньком — Владимир Путин "дал добро" на ледовый дворец в Хакасии. О "расшивке" Транссиба, туристическом "кольце" Сибири и музейном центре, где экспонируются уникальные древние камни, шла речь на встрече президента Владимира Путина с главой Хакасии. Виктор Зимин попросил о честном решении по энерготарифу, об автосообщении с Кузбассом и о ледовом дворце. Как минимум, дворец в республике будет.

— "Аллигатор" пролетит над Нилом — РФ готова придать новый импульс военным связям с Египтом. В понедельник в Москве министр обороны РФ Сергей Шойгу и его египетский коллега Мухаммед Ахмед Заки провели пятое заседание совместной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Взаимодействие двух стран в оборонной сфере в последние годы заметно укрепилось.

— Мнение регионов — "Единая Россия" провела заседание по итогам общепартийного обсуждения совершенствования пенсионной системы РФ. В начале июля партия запустила широкую дискуссию в регионах. Было проведено свыше 400 встреч, в которых приняли участие около 30 тысяч гражданских активистов, представителей профсоюзов, депутатов.

— Счет пошел на минуты — ФАС: Отмена роуминга не дает повода для повышения платы. В России началась отмена платы для абонентов за входящие звонки из других регионов в поездках по России внутри сети. За исходящие звонки в поездках по стране по-прежнему придется платить. Первым отменил внутрисетевой роуминг "ВымпелКом" (бренд "Билайн"). В сети "МегаФона" все входящие звонки в поездках по России станут бесплатными с 1 сентября, в сети МТС — с 30 августа для 90 процентов абонентов и с сентября — для остальных, в сети Tele2 — с 27 августа.

— Подъем по тревоге — Войска готовят к маневрам "Восток-2018". В понедельник в пять утра по решению президента России войска Центрального и Восточного военных округов, десантные части, а также Дальнюю и Военно-транспортную авиацию подняли по тревоге. Как позже объяснил на совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу, внезапная проверка боеготовности, включающая 16 специальных учений, проводится в преддверии масштабных маневров "Восток-2018".

— Займы повзрослели — Банки стали чаще одобрять заявки на кредиты людям старше 60 лет. Свыше 1,9 миллиона кредитов на 212,7 миллиарда рублей выдали российские банки гражданам старше 60 лет за первое полугодие 2018 года. Количество новых кредитов пенсионерам, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), выросло на 11 процентов, а сумма увеличилась на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Своя колея — В эти дни исполняется очередная годовщина "Августовского путча", он же "Августовская Революция" 1991 г. Именно эти события доломали хребет СССР, власть де-факто перешла от Кремля в Белый дом, юридическая ликвидация "останков СССР" стала уже делом техники. С Августа ведут календарь Новой России.

— Разжалуют в блогеры — За селфи на службе военных будут увольнять. 20 августа правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, запрещающий военнослужащим выкладывать в соцсети лишнюю информацию. Под гриф попадает все, что связано со службой человека: кто он такой (в смысле, сколько звезд на его погонах), где находится в данный момент, на каких танках ездит и прочее.

— Забота по стандарту — Сиделок в России обяжут проходить программы профессиональной подготовки. Это закрепляет вступающий в силу 25 августа первый профессиональный стандарт для сиделок. Зачем он понадобился? Ведь услуги сиделок и так очень востребованы. Как пояснили "Российской газете" в ассоциации "Патронаж", официально профессии сиделки не было.

— Место, где счастливы все — В будущем году повторится "Дачное Царицыно". На юге столицы впервые прошел фестиваль "Дачное Царицыно". Как сообщила "РГ" один из его организаторов Ольга Оржеховская, он так понравился москвичам, что в будущем году его решено повторить. Царская усадьба "Царицыно" еще на рубеже XIX-XX столетий принимала в своих садах Тютчева, Бунина, Чайковского и других известных людей. Организаторы нынешнего фестиваля решили реконструировать расцвет русской дачной традиции, выпавший на начало Серебряного века.

— Пушка летает и плавает — Форум "АРМИЯ-2018", который начал свою работу сегодня и продлится до воскресенья, в первый же день показывает множество новинок. Прямо на центральной выставочной площадке стоят три настоящие сенсации. Это тяжелая боевая машина пехоты на базе "Арматы" — Т-15, оснащенная 57-мм скорострельной пушкой, самоходная зенитная 57-мм пушка, выполненной на базе БМП-3, и зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3".

— Просил откаты — Арестован экс-замглавы "Энергии". Бабушкинский районный суд вчера заключил под стражу бывшего заместителя главы РКК "Энергия" Алексея Белобородова. Его и еще двух сотрудников корпорации обвиняют в особо крупном мошенничестве. С ходатайством об аресте чиновника выступил представитель следствия. В суде Белобородов вину не признал, попросил избрать ему домашний арест. Он заявил, что не собирается скрываться и не имеет загранпаспорта.

— Нужен мегапроект "Бедность" — Будет ли у нас национальный проект "Бедность"? Нет, не помощь, не подаяние, не обучение — это само собой, а год за годом оживление самых бедных, заброшенных уголков страны. Десятки тысяч поселений стоят недокормленными, с огромным дефицитом денег, с яркими заплатками, но в целом — с закрытыми глазами. Речь, прежде всего, о более 800 средних и малых городов — в них живут 27 миллионов человек, о почти 1200 поселках городского типа с 7 миллионами человек, о более чем 18 тысячах сельских поселений с 34 миллионами человек.

— Башмаки на неделю — Суд рассматривает дело вип-чиновника тюремного ведомства. Гагаринский районный суд Москвы приступил к рассмотрению по существу громкого уголовного дела о хищениях в Федеральной службе исполнения наказаний России. Подсудимые — бывший заместитель главы тюремного ведомства Олег Коршунов и экс-руководитель ФГУП "Производственно-промышленный дом ФСИН России" Виталий Морусов.

— Курс руля — Автодилеры поднимают цены на популярные машины. Авторынок ожидает смещения покупательской активности с четвертого квартала 2018 года на конец третьего. Потенциальные клиенты, боясь возможного дальнейшего роста цен, будут быстрее принимать решения о приобретении машины, уверен начальник экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин. По его прогнозу, объем продаж прибавит 15-17 процентов по итогам года.

— Убили защищаясь — Сестер Хачатурян оставили в СИЗО Мосгорсуд вчера признал законным арест трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве по предварительному сговору собственного отца. Защита в своей апелляционной жалобе настаивала на изменении меры пресечения и просила заменить содержание сестрам под стражей на домашний арест. Однако прокурор выступила против удовлетворения ходатайства адвокатов.

— Меченые деньги — У замглавы "Энергии" изъяли рубли и валюту. Суд изберет меру пресечения задержанным вип-менеджерам из РКК "Энергия", которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие просит суд поместить под стражу бывшего заместителя главы корпорации Алексея Белобородова и двух его подчиненных.

— Смертельный виадук — Италии угрожает массовое обрушение мостов. После обрушения символа Генуи, автомобильного моста Моранди, приведшего к трагической гибели 43 человек, итальянские эксперты начали бить тревогу. По мнению членов научно-исследовательского совета Италии (CNR), если власти вовремя не возьмутся за ум, подобная участь может угрожать нескольким тысячам сооружений по всей стране.

— Фантомный атом — Эксперты "РГ" — о том, создаст ли Турция ядерное оружие. Если на фоне растущего разлада между Турцией и ее ближайшим союзником по НАТО — Соединенными Штатами Анкара окончательно отвернется от Запада, то рано или поздно турки могут попытаться обзавестись собственным ядерным оружием. С таким неожиданным предположением выступил экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, призвавший Европу сделать все возможное, чтобы удержать Турцию в своей орбите.

— "Варяга" не приняли — Персонал "Эйр Франс" недоволен зарплатой главы авиакомпании. Пилоты, бортпроводники и наземные служащие французской авиакомпании Air France-KLM негодуют и грозят новой забастовкой. Они возмущены тем, что, не посоветовавшись с ними, административный совет назначил новым гендиректором европейского авиаперевозчика человека из-за океана — 46-летнего канадца Бенджамина Смита.

— Почти как дважды два — Половина украинских выпускников не знает алгебры. Реформы новой украинской власти в образовательной сфере начинают приносить первые результаты: половина выпускников в этом году не решила элементарные задачи по математике и физике. Свою обеспокоенность по этому поводу даже выразил глава МИД Павел Климкин, получавший образование в советской школе и российском институте.

— Дела тюремные — Британскую частную тюрьму национализируют из-за анархии. Власти Соединенного Королевства национализируют мужскую частную тюрьму Бирмингема, в которой все буквально перевернулось вверх дном: надзиратели превратились в заключенных, а заключенные — в надзирателей. Такое решение министерство юстиции Британии приняло после получения шокирующих результатов недавней инспекции, которые показали: Бирмингемскую тюрьму Ее Величества поглотила анархия.

— Лавров раскрыл секрет ООН — Глава МИД РФсообщил, кто запрещает помогать Сирии. Секретариат ООН секретной директивой запретил структурам организации участвовать в каких-либо проектах по восстановлению экономики Сирии до осуществления в стране политического перехода, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилеем.

— Цена свободы — В Чехии сразу четыре серьезных повода поразмышлять об уроках недавней истории. Сегодня Чехия отмечает важную веху в своей новейшей истории: ровно пятьдесят лет назад вводом военных сил из стран Варшавского договора завершилась т.н. "пражская весна" — недолгий период, в ходе которого часть местных коммунистов пыталась реформировать сложившуюся политическую систему, построить социализм "с человеческим лицом".

— Выводы из огня — До сих пор не установлена причина крупнейшего пожара в центре донской столицы. Ровно год назад самый страшный за последние 50 лет пожар в центре Ростова-на-Дону уничтожил более 120 домов. Сотни людей остались без крова. Как устроены сегодня жертвы ЧП, какие выводы сделаны. Руку помощи пострадавшим ростовчанам тогда протянули многие читатели "Российской газеты". Наша акция "Соберем в школу детей ростовских погорельцев" привлекла внимание даже жителей зарубежья.

— Спор из-за розеток — Суд встал на сторону дольщика, который отказался принимать некачественную квартиру. В Орле областная судебная коллегия по гражданским делам отклонила иск компании-застройщика, которая требовала взыскать крупную неустойку с участника долевого строительства жилья. Мужчина отказался от приемки квартиры из-за дефектов.

— Битва за чек — Долю торговых сетей хотят ограничить 15 процентами. На региональном рынке разворачивается битва крупных торговых сетей и небольших магазинов. Судя по всему, борьба за покупателя предстоит серьезная. В июле 2018 года он стал тратить на 1,4 процента меньше за один поход в магазин, чем годом раньше, следует из данных "Ромира". Ранее о снижении среднего чека "РГ" рассказали сами ритейлеры. Падает также средний оборот с одного квадратного метра.

— Увидела насквозь — Мама двоих детей узнала преступника на улице и бросилась в погоню. В то, что перед ней преступник, Наталья поверила мгновенно. "Как током ударило, а потом похолодело все внутри", — вспоминает она. Не сомневаясь ни секунды, мама двоих детей выскочила из автомобиля, оставив внутри 9-летнего сына, и остановила идущего по тротуару мужчину.

— Хотели испортить праздник?— Боевики совершили четыре нападения на полицейских. Сразу четыре нападения предприняли боевики в Чечне в минувший понедельник. Своими целями бандиты выбирали сотрудников полиции. Первый из них произошел в 10:00. Двое неизвестных с ножами напали на отдел полиции по Шалинскому району. Они попытались прорваться на территорию ОВД и нанесли двум стражам правопорядка ножевые ранения, пострадала случайная прохожая. Ответным огнем нападавших ликвидировали.

— Не пройдет и полгода — Верховный суд разъяснил, когда срок для принятия наследства не будет считаться пропущенным. Важное пояснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда изучила спор наследницы с городскими чиновниками. Дочка пошла в суд и просила признать ее наследницей квартиры умерших родителей. Решать проблему через суд ей пришлось потому, что гражданка пропустила положенный по закону шестимесячный срок для принятия наследства.

— Неприятное соседство — Оренбургский областной суд взыскал с одного из местных моргов компенсацию морального вреда в пользу гражданина, живущего по соседству. Понятно, что большинство граждан стараются при жизни обходить это заведение стороной. Однако жителю города Кувандык, что примерно в 200 километрах от Оренбурга, не повезло жить по соседству с моргом местной больницы.

— Если пробьет комендантский час — Военная полиция министерства обороны скоро получит свой боевой устав. Как утверждают в ведомстве, этот документ детально регламентирует все нюансы службы армейских и флотских правоохранителей в особый период, то есть непосредственно перед войной и во время боевых действий. Проект устава уже готов и сейчас апробируется в войсках.

— Белое солнце пустыни — Монолог сценариста культового фильма Рустама Ибрагимбекова о смысле жизни, когда она конечна. У моего бакинского детства два языка: в семье все говорили на русском, а когда выбегал за калитку — переходил на азербайджанский. Население Баку было разнолюдным, эта пестрота меня и сформировала. Тогда не было даже зачатков национализма, шла война с фашистами. Мы во дворе знали, у кого есть хлеб, а у кого керосин или спичечный коробок соли.

— Лесной кошмар — В прокат вышел хоррор "Слендермен". Изнывающие от скуки школьницы из маленького провинциального города на вечеринке смотрят видео неопределенного содержания — на темном фоне там колышутся ветви деревьев и слышен какой-то неясный скрежет. В ту же ночь каждая из них видит один и тот же кошмарный сон, в котором фигурирует необычайно худой мужчина в деловом костюме.

— Точилка, ластик, карандаш… — Как собрать ребенка в первый класс. Нужен ли первокласснику дневник? Почему рюкзак не должен весить больше 700 граммов? Что родитель должен знать о ручках и карандашах? Об этом "РГ" спросила у учителя начальных классов московской школы N 1349 Елены Кулаковой.

— Верю не верю — Школы завысили результаты проверочных. Около трех тысяч школ завысили результаты всероссийских проверочных работ. И, как сообщили в Рособрнадзоре, почти 850 образовательных организаций показывают необъективные результаты два года подряд. — Мы надеемся, что таких станет меньше в следующем году, — заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

— Картина маслом — Каким видят 11-классники идеального учителя. Ученые СПбГУ узнали, каким школьники видят идеального учителя. В масштабном исследовании приняли участие около трех тысяч старшеклассников из 50 регионов страны. Ученые предложили ребятам ответить на вопросы о том, кому они готовы доверить свое образование. В итоге получился "портрет педагога".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Тариф на Волгу — Нацпроект "Экология" предлагают профинансировать за счет увеличения сборов за водопользование. Правительство прорабатывает вопрос о росте тарифов на воду, чтобы найти средства на финансирование проектов "Питьевая вода" и "Оздоровление реки Волги". Такое поручение Минприроды и Минстрою дал первый вице-премьер Антон Силуанов. Всего на реализацию этих двух направлений нацпроекта "Экология" требуется 782 млрд рублей. Если решение о повышении тарифов на воду будет принято, для населения они могут вырасти максимум на 1,5%, считают эксперты.

— Заплатить через не хочу — Депутатскую инициативу о предоставлении гражданам права выбирать, за какие услуги ЖКХ они хотят платить, не поддержал Минстрой. Об этом "Известиям" сообщили в ведомстве. Причинами для частичной оплаты, согласно законопроекту, могли бы стать нехватка средств у собственника, отсутствие или плохое качество той или иной услуги. Совет Госдумы включил документ в программу работы нижней палаты парламента на ноябрь 2018 года. О позиции Минстроя по поводу предложенных изменений в Жилищный кодекс "Известиям" рассказал замглавы министерства Андрей Чибис.

— Застольный демотиватор — На этикетках бутылок с алкоголем могут появиться изображения, информирующие о вреде спиртного. Специалисты Минздрава сейчас оценивают перспективы принятия этой меры, в будущем ее могут включить в Стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе ведомства. В мировой практике устрашающие картинки на спиртных напитках не используются. Хотя они могут сыграть свою роль при информировании населения о вреде горячительных напитков, считают эксперты.

— За парту без обстрелов — Украина и самопровозглашенные республики Донбасса должны заключить новое "школьное перемирие" в ближайшее время. Об этом "Известиям" рассказал председатель Народного совета ДНР, представитель республики в контактной группе Денис Пушилин. По его словам, эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании контактной группы. И в скором времени, до 1 сентября, стороны должны прийти к соглашению. Информацию подтвердили и в ЛНР. В Верховной раде "Известиям" заявили: перемирие необходимо прежде всего для обеспечения безопасности простых жителей, оказавшихся в зоне боевых действий.

— "Чтобы детский спорт развивался" — В Хакасии будет построен первый ледовый дворец. Идею его создания поддержал президент России Владимир Путин на встрече с главой республики Виктором Зиминым. Площадка нужна для развития детского спорта, а не профессионального, заявил руководитель региона, который доложил главе государства о точках экономического роста и попросил о снижении энерготарифов для малого бизнеса. Глава Хакасии рассказал Владимиру Путину, что бюджет в регионе стал "абсолютно устойчивым".

— Из Севастополя — в Тегеран — Порты Крыма будут торговать с Ираном через Каспийское море. Об этом "Известиям" заявил постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Сейчас рассматривается вопрос о прокладке маршрута по Волго-Донскому каналу, который свяжет крымские порты с каспийским побережьем Ирана. Также планируется наладить торговлю с Сирией. Договариваться об этом крымские парламентарии будут уже в сентябре на полях Дамасской ярмарки, которая откроется 6 сентября.

— Точно в срок — Железнодорожная часть моста в Крым будет готова к открытию в декабре 2019 года. Об этом заявил "Известиям" министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, дату сдачи железнодорожного моста не собираются переносить на более ранний срок, как это было в случае с открытием автомобильной части переправы. Но и позже намеченного срока запускать железнодорожное сообщение с полуостровом не планируют. Строительство идет строго по графику. Мост из Краснодарского края в Крым будет дополнен железнодорожной частью в конце следующего года.

— Талибы едут в Москву — Представители движения "Талибан" (запрещено в России) приедут 4 сентября в Москву на международную встречу по мирному урегулированию ситуации в Афганистане. Об этом "Известиям" сообщил спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Московские консультации будут проходить на фоне общей политической активизации движения, представители которого за последние недели провели встречи и в других столицах мира.

— Дома по осени считают — Спрос россиян на услуги строителей и ремонтников вырос на 18% в мае – июле этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Это следует из отчета, подготовленного сервисом объявлений Avito для "Известий". Больше всего спрос увеличился на строительство домов. Увеличение числа заказов произошло на фоне роста зарплат россиян. Они стали активнее тратить деньги на улучшение жилищных условий. Городами — лидерами по спросу на строительство и ремонт стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону, указано в исследовании Avito для "Известий".

— Таки "Яндекс" — Яндекс.Такси" может появиться в Израиле. Об этом "Известиям" заявили два источника в компании, знакомые с ситуацией. Запуск российского сервиса онлайн-заказа такси на территории Земли обетованной планируется уже в ближайшее время. В пресс-службе самой компании пояснили "Известиям", что в целом рассматривают расширение своей географии. Информация подтверждается еще и тем, что компания разместила на своей официальной странице вакансию на должность генерального менеджера с постоянной дислокацией в Израиле.

— "Призрак" на мушке — Зенитные комплексы "Панцирь" теперь могут гарантированно уничтожать беспилотники противника. Обновленный зенитный комплекс способен обнаруживать и идентифицировать небольшие летательные аппараты, к примеру мультикоптеры, и сбивать их с помощью штатных пушек и ракет. Для этого российские разработчики создали для программного обеспечения зенитного комплекса специальный алгоритм. На счету обновленных "Панцирей" несколько десятков сбитых в Сирии дронов, запущенных боевиками. По мнению военных экспертов, благодаря доработке "Панцирь" стал представлять смертельную угрозу для квадрокоптеров, мультикоптеров и других микродронов.

— "Искандер" догонит цель — Военнослужащие ракетных соединений начали тренироваться в поражении надводных кораблей. Первые учения прошли в Южном военном округе. До сих пор ракетные комплексы (РК) "Искандер-М" не умели эффективно поражать движущиеся цели. По мнению экспертов, расширить боевые возможности позволили новые типы головок самонаведения — оптико-электронные и радиолокационные. Способность ракетных соединений уничтожать морские цели сделает российские берега неприступными.

— Равнение на рядовых — за зарплатами и премиями топ-менеджеров федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) Минобороны введут жесткий контроль. По приказу, разработанному военным ведомством, оклад руководителей не может превышать среднемесячный заработок рядовых сотрудников более чем в пять раз. На квартальную премию топ-менеджеры смогут рассчитывать только в том случае, если в отчетный период предприятие достигло положительного финансового результата. Эксперты считают, что новый регламент поможет сделать систему начисления вознаграждений прозрачной и позволит избежать ситуаций, когда топ-менеджеры выписывают себе необоснованно большие премии.

— Ослепительная "Красуха" — Минобороны планирует усилить дивизии противовоздушной обороны (ПВО) батальонами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На вооружение таких частей поступят так называемые противоавиационные комплексы РЭБ. Высокомобильные станции могут создавать помехи радиолокаторам и системам связи летательных аппаратов. Как показали учения и боевое применение в Сирии, сочетание ПВО и РЭБ обеспечит эффективную защиту от высокотехнологичных средств воздушного нападения.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Маневр уперся в надбавку — Правительство может в рамках завершения налогового маневра увеличить бюджетную субсидию нефтяникам для сохранения низких внутренних цен на бензин. В 2019 году нефтяные компании хотели бы получить от государства около 200 млрд руб. Правительство может пересмотреть размер бюджетной субсидии для нефтяных компаний — так называемой демпфирующей надбавки, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит им сохранять низкие цены бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом РБК сообщи- ли три федеральных чиновника. Соответствующее предложение в начале августа в правительство направило Минэнерго в ответ на поручение вице-премьера Дмитрия Козака проанализировать этот вопрос, поясняет один из них.

— У покупателей жилья лирическое настроение — Падение турецкой валюты привело к росту спроса на местные домовладения. На фоне падения курса лиры спрос на недвижимость в Турции увеличился за последние десять дней на 10–15%. Россияне традиционно входят в число самых активных иностранных покупателей жилой недвижимости в республике. За последние десять дней курс турецкой национальной валюты резко снизился — сначала в пятницу, 10 августа, стоимость лиры упала на 14%, до 6,47 лиры за доллар, затем в понедельник, 13 августа, исторический минимум обновился еще раз — за один доллар можно было получить уже 6,9 турецкой лиры.

— Пенсионеров подведут под возраст — Генсовет "Единой России" обсудил предложения регионов по пенсионной реформе. Единороссы подготовили смягчающие предложения к повышению пенсионного возраста. Одно из них — выплачивать накопительные пенсии в старых границах возрастов. В среднем это около 300 руб. в месяц в расчете на 19 лет выплат. Генсовет "Единой России" 20 августа обсудил поступившие из регионов предложения, касающиеся повышения пенсионного возраста. Часть из этих предложений будет передана в правительство и направлена президенту России Владимиру Путину.

— Власть оставили на сверхсрочную — Выборы в ДНР и ЛНР отменены за три месяца до их проведения. Осенние выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР перенесут на неопределенный срок. Пока инициатива выдвинута общественными организациями, но официальное решение уже согласовано с Москвой и будет объявлено позже, рассказали источники РБК. Выборы отложат по совокупности разных факторов, уточнил собеседник РБК, близкий к Кремлю. Среди перечисленных им причин — отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей республик, риски для минских переговоров и перспективы новых санкций.

— Дамаску возвращают человеческий капитал — Почему Россия фокусируется на проблеме репатриации сирийских беженцев. Возвращение сирийских беженцев на родину было главной темой встречи министров иностранных дел Ливана и России. Москва пытается за счет этой инициативы привлечь средства для восстановления пострадавшей от войны Сирии. В понедельник, 20 августа, в Москве прошла встреча министров иностранных дел России и Ливана Сергея Лаврова и Джебрана Басиля, на которой они обсудили перспективы возвращения на родину сирийских беженцев, находящихся на территории соседнего Ливана.

— Боливар не выдержал реформ — Венесуэла провела одну из самых масштабных девальваций в мировой истории. Венесуэла девальвирует боливар на 96%, или в 24 раза. Чтобы ослабить шок для населения, власти повысили минимальную зарплату в 60 раз, с $0,5 до $30 в месяц. Эксперты говорят, что это не поможет экономике страны выйти из кризиса. Власти Венесуэлы проводят одну из самых масштабных девальваций в мировой истории, в результате которой официальный обменный курс боливара будет снижен на 96%.

— С опорой на внешнего врага — Как турецкие власти справляются с финансовым и внешнеполитическим кризисом. На фоне кризиса в отношениях с США и падения лиры турецкому президенту Эрдогану удается сохранять поддержку населения. Он удачно мобилизовал оппозицию и население антиамериканскими лозунгами и обещанием мегапроектов.

— "Роснефть" оптимизировала право — Главный юрист крупнейшей российской нефтяной компании покидает должность. Глава правового департамента "Роснефти" Наталья Минчева, которая проработала в госкомпании более десяти лет, покидает свой пост, рассказали источники РБК. Пока правовую службу переподчинили вице-президенту по GR, говорят они. Вице-президент по правовым вопросам крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" Наталья Минчева, работающая в ней с 2006 года, покинула свой пост, рассказали РБК источник в компании, два собеседника, близких к "Роснефти", и подтвердил ее знакомый. Один из собеседников уточняет, что топ-менеджер уволилась 20 августа.