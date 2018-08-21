МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. За время членства во Всемирной торговой организации (ВТО) Россия получила не только новый опыт, но и понесла определенный ущерб в связи с принятыми в ее отношении санкциями, считают опрошенные агентством "Прайм" парламентарии.

Россия на протяжении 6 лет является официальным членом ВТО. Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации вступил в силу 22 августа 2012 года. Российскую Федерацию можно назвать одним из самых настойчивых претендентов: переговоры о присоединении к организации длились 18 лет.

ВТО была создана с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Торговый клуб на данный момент объединяет 164 страны.

ИТОГИ ЧЛЕНСТВА В ВТО

За годы членства во Всемирной торговой организации Россия получила богатейший опыт, считает первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

"Для того, чтобы выстраивать свою экономику, надо понимать, что делают соседи, что делают ближние соседи, что делают дальние соседи. Мы приобрели колоссальный опыт. Я думаю, что наличие вот этого опыта вступления в ВТО, особенно тогда, когда мы туда входили и дополнительно тот опыт, который приобрели вступив, нам даст возможность более точно, гармонизировано выстроить свою внутреннюю экономику", — сказал агентству "Прайм" Дивинский.

Никаких плюсов от вступления России в ВТО на сегодняшний день нет, считает первый зампред бюджетного комитета от ЛДПР Сергей Катасонов.

"Дело в том, что на сегодняшний момент, все плюсы от договоров каких- либо они потеряли всякий смысл. Потому что введение санкций — это прямое нарушение вообще всех договоров, в том числе и Всемирной торговой организации. Поэтому никаких плюсов сегодня найти невозможно", — сказал Катасонов.

Во многом с ним согласен и первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев, который указывает на спад российской экономики за время членства в ВТО. "Когда мы берем динамику, начиная с 2013, практически с 2012 года и до 2018, то эта вся динамика развития нашей экономики, а скорее промышленности и сельского хозяйства — она вся идет на спад. А тогда зачем мы туда вступали? Если кроме штрафных санкций ничего не приобрели", — добавил он.

Больше вреда от вступления России в ВТО наблюдает и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. "Я с самого начала считал, что никаких плюсов у нас не будет, пока мы не изменим структуру своего экспорта… Статистика показывает, больше вреда (от ВТО). Были отдельные решения, которые можно считать полезными…", — отметил парламентарий.

ПЕРЕСМОТР ДОГОВОРА С ВТО

Членство России во Всемирной торговой организации стоит пересмотреть детально, указывает Валерий Гартунг. "Я считаю, что нужно вообще пересмотреть свое участие (в ВТО) детально. Потому что я не знаю, какие процедуры по выходу из ВТО, нам надо детально посмотреть. Но вообще нам не надо было вступать", — отмечает депутат.

За пересмотр договора с ВТО выступает и Игорь Дивинский. По его мнению, членство в ВТО и наличие санкций в отношении РФ недопустимо. "Просто настал такой период, когда надо это все пересмотреть. Естественно, и взаимоотношение внутри ВТО. Потому что если это организация добровольная, то в ней должны все иметь одинаковые права. У кого- то больше, у кого- то меньше — так не бывает. Экономические санкции и ВТО — для меня это взаимопонимание какой- то абсурд",- резюмировал он.

Николай Арефьев считает, что России следует выйти из ВТО и больше никогда не вступать. Парламентарий аргументировал свое предложение тем, что ВТО не защищает РФ в отношении санкционной политики, не дает никаких преференций, а также грозит штрафами.

"Зачем нам состоять в этой организации, которая нас не защищает, не дает никаких преференций, мало того, еще грозит нас штрафовать на сотни миллиардов долларов и зачем нам это удовольствие? Мы и без него жили прекрасно… Я считаю, что (нужно) выйти и больше никогда туда не вступать", — сказал Арефьев.