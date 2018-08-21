ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Минфин США утверждает, что зарубежные инвесторы уменьшили вложения в экономику РФ и приписал это снижение инвестиций эффекту санкций Запада против страны.

"Влияние связанных с Россией санкций ощущается далеко за пределами оказавшихся в списке санкций юридических и физических лиц. Западные санкции и последовавшая геополитическая напряженность повысили неопределенность и снизили местные и иностранные частные инвестиции в Россию", — заявила в письменных показаниях сенату ответственная за санкции замминистра финансов США Сигал Манделкер.

"Общие иностранные прямые инвестиции в Россию снизились с 2013 года более чем на 5%, а прямые инвестиции из США снизились значительно — на 80% с 2013 года", — пишет Манделкер.