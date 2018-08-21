ВАШИНГТОН, 21 авг — ПРАЙМ. Вашингтон готов к новым санкциям против России за "вмешательство" в будущие выборы 2018 года, об этом заявил помощник госсекретаря Эшли Форд в ходе слушаний в Сенате.

"Мы ясно говорим, что будут последствия, и болезненные, если они (Россия) будут вести себя подобным неприемлемым образом", — сказал он.

В свою очередь, заместитель министра внутренней безопасности Кристофер Кребс подтвердил, что США рассматривают выборы как "потенциальную цель российских киберопераций"

США обвинили Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, Москва это опровергает.

На промежуточных выборах в ноябре 2018 года будут переизбраны полный состав палаты представителей, треть сената и ряд губернаторов США.

Кроме того, Минфин США не исключают введение санкций против России в связи с использованием рабочих из КНДР, заявил во вторник на слушаниях в сенате представитель министерства финансов США Маршал Биллингсли.

"Да", — сказал представитель минфина, отвечая на вопрос, будет ли США "наказывать" Россию за вменяемое ей использование рабочих из КНДР. Биллингсли сообщил, что министерство финансов следит за ситуацией и готово предпринимать необходимые меры.

Ранее во вторник офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США внес в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов.