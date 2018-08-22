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КОММЕРСАНТ

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— Имеющий слушания да услышит — За политику в отношении России сенаторы похвалили Госдепартамент и осудили Дональда Трампа — В среду, 22 августа, в США, как ожидается, вступит в силу пакет антироссийских санкций в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Новые, еще более жесткие ограничительные меры, ожидаются осенью. Эти санкции были разработаны администрацией Дональда Трампа. Несмотря на это американские законодатели по-прежнему упрекают главу Белого дома в чрезмерном дружелюбии по отношению к Москве. Во вторник сразу в двух комитетах Сената прошли слушания, на которых представители Белого дома были вынуждены защищать Дональда Трампа. Но в том, что президент и его администрация придерживаются единой позиции по российскому вопросу, сенаторов они так и не убедили.

— Трем триллионам подбирают проекты — Правительство готовит план развития инфраструктуры — Аналитический центр при правительстве разработал порядок отбора проектов для предусмотренного майским указом комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Пока фильтры первого этапа отбора не прошла почти половина от общего числа заявленных проектов. Оптимальным в условиях ограниченного объема бюджетных средств в центре считают составление набора проектов с общей суммой бюджетного финансирования в 3 трлн руб.— это примерно соответствует предполагаемому объему Фонда развития.

— Авиация жалуется на беспилотность — Отрасль требует все новых летчиков — На фоне роста авиаперевозок и усиления борьбы Росавиации с негосударственными учебными заведениями авиакомпаниям РФ стало не хватать пилотов. Дефицит составляет 300–500 коммерческих пилотов в год, а число выпускников и уровень их образования авиакомпании не устраивают. Отрасль предложила Минтрансу не препятствовать подготовке летного состава в частных учебных центрах и валидировать зарубежные свидетельства пилотов. Но в Росавиации настаивают на усовершенствовании государственных образовательных стандартов и выступают против упрощенной подготовки пилотов.

— Игрокам подгонят скорый — В Китае нашли смысл в магистрали Суйфэньхэ—Владивосток — Китай, оценивший строительство 180 км высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Суйфэньхэ и Владивостоком в $7 млрд, считает проект рентабельным. По данным "Ъ", плановая загрузка ВСМ — до 5,5 млн человек, и для этого каждый житель Владивостока должен проехаться по магистрали девять раз в год. Но, как говорят источники "Ъ" и эксперты, проект лоббирует китайская сторона и одним из инвесторов выступит игорная корпорация Naga Corp. Для Пекина ВСМ — это не только загрузка своих предприятий, но и способ вывезти китайских клиентов в игорные зоны во Владивостоке.

— Пенсии обеспечат дискуссиями — В Госдуме готовы обсуждать смягчение пенсионной реформы — Отсутствие дискуссии на старте пенсионной реформы Госдума компенсирует ее широким обсуждением на этапе подготовки соответствующего законопроекта ко второму чтению. Практическим итогом четырехчасовых парламентских слушаний по этой теме стало создание рабочей группы из депутатов, экспертов, представителей работодателей и профсоюзов, которые попытаются найти приемлемые для властей способы смягчения реформы. По данным "Ъ", пока наиболее вероятным вариантом в правительстве считают сохранение льгот пенсионеров в нынешних границах пенсионного возраста и снижение требований к стажу отдельных категорий работников.

— Импортозамещение нарежут помельче — Правительство меняет правила отбора его проектов — Правительство резко понизило планку отбора инвестпроектов с господдержкой, для которых замена промышленного импорта российской продукцией обязательна. Опубликованное вчера постановление снизило ее со 100 млрд руб. для ТЭКа и 10 млрд для прочих отраслей до 500 млн руб. Одновременно ведение реестра отобранных проектов передано от Минэкономики Минпромторгу, а участвующие в них госкомпании должны будут сообщать правительству не только о закупаемом, но и об арендуемом оборудовании. Так Белый дом рассчитывает привлечь к импортозамещению большее число участников — крупные проекты пока чаще успешно уклоняются от поддержки российского производства своими инвестициями.

— Страны БРИКС разошлись в исследованиях — Мониторинг экономики науки — Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ опубликовали результаты анализа активности ученых стран БРИКС. Целями работы были изучение ландшафта НИОКР в странах сообщества, взаимодействия исследователей и визуализация этих процессов на основе данных базы научного цитирования Scopus за 2000–2015 годы.

— Реформу подтвердили повторением — Депутаты и эксперты снова обсудили пенсионное законодательство — Прошедшие вчера в Госдуме парламентско-общественные слушания по пенсионной реформе позволили всем желающим подтвердить ранее заявленные позиции. Практически все выступавшие, за исключением представителей думской оппозиции, говорили, что законодательные изменения необходимы, и ситуация для этого самая подходящая. Цель экстренного сбора депутатов и экспертов так и осталась не до конца очевидной.

— Коммунистов обходят уборщицы и водители — Партия готова обжаловать регистрацию альтернативных групп по проведению референдума — Юристы КПРФ готовят судебные иски в региональные суды Астраханской и Липецкой областей. Как сообщил "Ъ" зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, в этих регионах коммунисты создали свои подгруппы по проведению референдума против повышения пенсионного возраста раньше, но зарегистрированы были конкуренты. К обжалованию итогов регистрации готовятся также обкомы Белгородской и Курской областей. Господин Афонин сказал "Ъ", что если коммунисты не смогут зарегистрировать требующиеся по закону подгруппы в 43 регионах, они проведут "народный референдум".

— Росгвардия попала в "Око" — Раненного в перестрелке в "Москва-Сити" спецназовца обвинили в хулиганстве — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет кардинально пересмотрел ход событий, произошедших во время столкновений в "Москва-Сити" в ноябре 2017 года. Если раньше виновниками перестрелки и драки, в которых один человек был убит, а еще пятеро получили ранения, считались охранники экс-акционера компании "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Юшваева, то теперь в СКР уверены, что ЧП спровоцировал спецназовец Дмитрий Якобсон и его знакомые, охранявшие авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова. Руководство Росгвардии намерено защитить спецназовца, получившего тяжелое ранение, и уже обратилось по этому поводу в Генпрокуратуру и СКР.

— Чекистов окончательно обвинили в убийствах — Сотрудники тюменского управления ФСБ начинают знакомиться с уголовным делом — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет закончил основные следственные действия по резонансному уголовному делу в отношении бывших сотрудников управления ФСБ по Тюменской области. Согласно окончательному обвинению, следствие считает чекистов причастными к убийствам, похищениям людей и вымогательствам. По версии следствия, они переодевали гастарбайтеров в деловые костюмы, чтобы расстрелять для устрашения коммерсантов, отказывающихся им платить. Вскоре фигуранты расследования приступят к ознакомлению с материалами дела.

— Голая блондинка оставила судью не у дел — После скандального видео председатель суда подал в отставку — Во вторник квалификационная коллегия судей (ККС) Ставропольского края удовлетворила заявление об отставке председателя Октябрьского райсуда Ставрополя Юрия Макарова. Господин Макаров решил уйти из судебной системы после того, как в социальных сетях и на канале YouTube появились скандальные записи с камер видеонаблюдения, где человек, похожий на судью, снимает на одной из краснодарских АЗС обнаженную блондинку, вместе с которой и приехал. Заявление об отставке господина Макарова, получившего известность как судья, в производстве которого были дела чеченских боевиков, рассматривалось без его участия.

— ГИБДД не прошла экзамен в автошколах — Реформа обучения водителей подверглась критике — Как стало известно "Ъ", ряд объединений автошкол выступили против инициированной ГИБДД масштабной реформы водительских экзаменов. Ведомство, в частности, намерено объединить два экзамена — "площадку" и "город" — для объективной оценки "владения всеми навыками вождения в реальных условиях". По мнению представителей автошкол, это чревато риском повышения аварийности, коррупции, а также "тотального аннулирования результатов экзаменов".

— Трагедии на Сямозере способствовало техзадание — В рамках дела о гибели подростков московских чиновниц обвиняют в халатности — В прокуратуру возвращено дело по обвинению бывшей и действующей чиновниц департамента труда и социальной защиты московской мэрии в халатности, которая привела к гибели 14 детей на карельском Сямозере в 2016 году. Следствие считает, что Елена Семкина и Татьяна Барсукова грубо нарушили процедуру подготовки гостендера по закупке путевок, "не обеспечив безопасность пребывания школьников в детском лагере". Как стало известно "Ъ", в рамках этого уголовного дела потерпевшие намерены заявить гражданские иски с требованием материальной компенсации.

— Регионам урезали политическую конкуренцию — А независимым наблюдателям — возможности для контроля за выборами — Фонд "Либеральная миссия" подсчитал, что в региональных выборах, которые пройдут 9 сентября, примет участие минимальное с 2012 года количество партий и кандидатов. При этом в ряде регионов к выборам не допущены участники, "явно имеющие серьезные шансы на успех". В свою очередь, движение "Голос" констатировало, что наблюдатели от общественных палат лишь создают "видимость широкого общественного участия в контроле за выборами".

— Российскую инициативу обстреляли ракетами — Переговоры с талибами в Москве пройдут на фоне новой эскалации в Афганистане — Во вторник утром, когда президент Афганистана Ашраф Гани поздравлял нацию с мусульманским праздником Курбан-байрам, центр Кабула подвергся массированному ракетному обстрелу. Афганские власти обвинили в атаке движение "Талибан", отказавшееся от перемирия с Кабулом. Впрочем, это не помешало главе МИД РФ Сергею Лаврову спустя считаные часы подтвердить, что 4 сентября в Москве пройдет международная встреча по Афганистану, в которой впервые после свержения их режима в Афганистане примут участие представители движения "Талибан".

— В субтропиках обсудят проблемы Заполярья — Президент Финляндии расскажет в Сочи об идее созыва первого Арктического саммита — Как стало известно "Ъ", в ходе сегодняшних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи его финский коллега Саули Ниинистё может затронуть проблемы Арктики. Об этом "Ъ" рассказал посол Финляндии в Москве Микко Хаутала. Задача у Саули Ниинистё крайне амбициозная: он надеется в начале 2019 года созвать первый Арктический саммит с участием лидеров всех восьми приполярных государств. Впрочем, организовать такое масштабное мероприятие будет весьма непросто — в том числе из-за вопросов, с Арктикой напрямую не связанных.

— "Пояс и путь" зашел в тупик в Малайзии — Новое руководство страны объявило, что замораживает китайские проекты — В китайской инфраструктурной инициативе "Пояс и путь" появилась первая за пять лет крупная трещина: лидер Малайзии Махатхир Мохамад объявил вчера в ходе визита в Пекин, что китайские проекты в его стране будут заморожены. Своего предшественника Наджиба Разака, подписавшего с Китаем соглашения о запуске этих проектов, он обвинил в "тупости". По мнению нынешнего руководства страны, китайские кредиты легли на бюджет страны непосильным бременем, и условия сделки нуждаются в пересмотре.

— Удобрения подпитали деньгами — Аграрии и чиновники жалуются на рост цен — У аграриев новая проблема — рост цен на минеральные удобрения. Власти Краснодарского края уже пожаловались на это в правительство РФ, утверждая, что стоимость удобрений увеличилась на треть. Пока в министерстве считают вопрос локальным, связанным с политикой местных поставщиков. Но, как выяснил "Ъ", удобрения дорожают и в других регионах, включая Ставрополье и Дагестан. Сами производители минудобрений считают масштаб проблемы преувеличенным, заверяя, что подняли цены всего на 5%. Минсельхоз и Минпромторг уже пытаются выяснить причину роста цен и добиться их "стабилизации".

— Минфин пообещал гарантии малому бизнесу — Требования к банкам-гарантам для них опишут в законе — Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии малым и средним предприятиям (МСП) для участия в закупках госкорпораций, а также компаний, работающих в ЖКХ, и др. По словам экспертов, эта новация выгодна и малому бизнесу, и самим банкам. Сейчас требования к гарантам диктуют заказчики, предпочитая гарантии крупнейших игроков. Единые же требования допустят на рынок большее количество банков, что усилит конкуренцию и в итоге снизит стоимость гарантий для бизнеса.

— Кручу, верчу, осветить хочу — Минэнерго и Минэкономики разошлись на турбинах — По данным "Ъ", Минэнерго и Минэкономики так и не урегулировали разногласия по программе модернизации старых ТЭС стоимостью до 1,4 трлн руб. и вынесли противоречия на уровень правительства. Минэкономики предлагает понизить доходность проектов с 14% до 8–12%, а также фактически отказаться от поддержки за счет потребителей проектов создания мощных газовых турбин. По мнению министерства, штрафы за опоздания таких проектов должен компенсировать бюджет.

— Рубль попал под санкции ЦБ —Валютные покупки Банка России ослабили курс — Возобновление Банком России покупок иностранной валюты подорвало и без того слабые позиции рубля. По итогам торгов вторника курс доллара вырос до 67,3 руб./$, евро — до 77,61 руб./€. "Медвежьей" игре против рубля способствуют также призывы западных политиков к дальнейшему расширению антироссийских санкций.

— Госдолг взял паузу — Размещения ОФЗ перенесены на осень — В среду аукционов по размещению ОФЗ не будет. Минфин отменил их проведение из-за роста ставок на внутреннем рынке, в том числе из-за угрозы введения санкций в отношении российского госдолга со стороны США. Впрочем, благодаря ослаблению рубля и высоким ценам на нефть дополнительные доходы бюджета в этом году могут составить 800 млрд руб. и надобности заимствований в прежних объемах нет. Поэтому участники рынка считают, что Минфин может выйти на рынок в ближайшее время, хотя и с небольшим объемом госбумаг.

— "Домашние деньги" приглашают в капитал — Компания предлагает кредиторам стать собственниками — Микрофинансовая компания (МФК) "Домашние деньги" представила инвесторам новый план по реструктуризации облигаций. Она предлагает кредиторам конвертировать обязательства в капитал новой компании, которая будет развивать проекты в области микрофинансирования. Эксперты отмечают, что для кредиторов это далеко не лучший вариант, однако альтернативы у них фактически нет.

— Бензин дорожает на бирже — Потери нефтяников от сделки с правительством увеличиваются — Стоимость бензина на бирже после перерыва в полтора месяца вновь растет на фоне ухода НПЗ в осенние ремонты, приближаясь к опасной отметке 50 тыс. руб. за тонну. Пока нефтяники в целом соблюдают условия соглашения с правительством и удерживают розничные цены, их потери продолжают расти и уже превышают 1 млрд руб. в день. По данным "Ъ", вопрос соблюдения договоренностей, а также возможной дополнительной компенсации может быть поднят 22 августа на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

— На госзакупки через "Фармстандарт" — "Вириом" организует на его мощностях выпуск препарата против ВИЧ — "Фармстандарт" Виктора Харитонина начнет выпуск инновационного препарата против ВИЧ компании "Вириом", в числе собственников которой бывший замминистра энергетики Андрей Реус и владелец основанного супругой Дениса Мантурова "Центра пластической и эндоскопической хирургии" Евгений Максимов. С помощью административного ресурса "Фармстандарта" "Вириом" попытается включить препарат в федеральные госпрограммы. Другим партнерам "Фармстандарта" это удавалось не всегда.

— "Яндекс.Маркет" привезет товары из Турции — Компания нашла первого партнера для трансграничной торговли — Совместное предприятие Сбербанка и "Яндекса" договорилось с первым стратегическим партнером для своей платформы трансграничной электронной торговли, запуск которой ожидается в октябре 2018 года. Им стал турецкий холдинг Ziylan Group — один из крупнейших производителей и продавцов обуви в Европе. Пока "Яндекс.Маркету" не удалось стать значимым оператором в категории одежды и обуви, где доминируют китайские производители, отмечают эксперты.

— Москвичи перейдут в виртуальную реальность — Горожане увеличат расходы на цифровые устройства — Москвичи в 2017 году тратили на цифровые устройства 2% общего дохода домохозяйств, или 38 тыс. руб. за год, подсчитал департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Через восемь лет расходы горожан по этой статье, по прогнозу, вырастут до 3% годового дохода и достигнут около 60 тыс. руб. Спрос должен возникнуть на устройства "умного дома", шлемы виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), носимую электронику и роботов.

— "Вкусвилл" поставит в угол LavkaLavka — В магазинах сети появятся корнеры кооператива фермеров — Фермерский кооператив LavkaLavka, до сих пор сам торговавший продуктами, начнет открывать корнеры в магазинах "Вкусвилл". В LavkaLavka так надеются расширить число участников кооператива, "Вкусвилл" же получит шанс увеличить премиальный ассортимент. Но, предупреждают эксперты, потенциал наращивания производства у фермеров ограничен, а расширение пула хозяйств может ухудшить качество продукции.

— У рекламных агентств проверят баланс — Крупнейший селлер ужесточает финансовую политику — Главный в России продавец рекламы Национальный рекламный альянс (НРА), обслуживающий телеканалы основных медиахолдингов, решил ужесточить условия работы с контрагентами. Селлер планирует оценивать добросовестность рекламных агентств и усложнять закупки тем, кто просрочивает платежи. Необходимость повышения финансовой прозрачности в НРА объясняют вниманием к рынку проверяющих органов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство перепоручило пенсионную реформу депутатам — Но менять ее ключевые параметры Госдуме не разрешат — В Госдуме во вторник, как и обещал ее председатель Вячеслав Володин, прошли общественные слушания о пенсионной реформе. Дискуссия (организаторы заранее знали, что она будет глубокой и содержательной) состояла из двух частей: представители власти, околовластных структур и эксперты защищали повышение пенсионного возраста, хотя и указывали на недостатки реформы и плохую ее проработанность; а скудный набор лидеров думской оппозиции требовал от реформы отказаться.

— "ФК Открытие" может выкупить бренд банка у его бывших владельцев за 4,5 млрд руб. — По оценке Brand Finance, он стоит в 3,5 раза дороже — После санации "ФК Открытие" права на его бренд остались у прошлого владельца банка – "Открытие холдинга". Сейчас идут переговоры о продаже бренда банку, сообщили "Ведомостям" представители обеих сторон. Банк предложил выкупить все товарные знаки группы "Открытие" за 4,5 млрд руб., говорит представитель холдинга. Переговоры идут непросто, признает он: "Но мы испытываем взаимный интерес к их завершению". Ранее холдинг оценивал бренд "Открытия" не менее чем в $1 млрд.

— Осенние выборы в регионах остались без фаворитов от оппозиции — Нынешняя кампания оказалась самой неконкурентной за последние три года — На осенние выборы в регионах не были допущены кандидаты и партии, имевшие шансы на успех, говорится в докладе фонда "Либеральная миссия" об итогах регистрации на этих выборах. Среди них, например, "Патриоты России" в Красноярске, список Партии социальных реформ во главе с бывшим губернатором Владимиром Бутовым на выборах в Ненецком автономном округе. В Ярославской области отстранен список "Яблока" во главе с бывшим вице-губернатором Олегом Виноградовым, в Забайкальском крае – списки Партии дела и "Родины", которые вели активную агитацию, и имевшие наибольшие шансы самовыдвиженцы. Эти решения выглядят политическими и ставят вопрос о готовности властей регионов к политической конкуренции и проведению честных выборов, считают эксперты.

— Венесуэла ввела в обращение новую национальную валюту — Каракас принял радикальные меры для борьбы с гиперинфляцией — Венесуэла пошла на экстренные меры, пытаясь спасти свою экономику. В понедельник она деноминировала национальную валюту, убрав со старого боливара пять нулей, а также девальвировала ее на 95% и привязала к государственной криптовалюте. Кроме того, правительство сократит субсидии на топливо и повысит минимальную зарплату в 60 раз.

— 200 проектов для бюджета — Минэкономразвития отобрало 200 инфраструктурных проектов, строительство которых частично оплатит бюджет, следует из проекта плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 г. ("Ведомости" ознакомились с копией, подлинность подтвердили два федеральных чиновника). Всего за шесть лет на них может быть потрачено 6,9 трлн руб. (3,1 трлн руб. из федерального бюджета, в котором уже предусмотрено 1,2 трлн руб.), сообщал ранее РБК и подтвердили "Ведомостям" чиновники. План разрабатывается по поручению президента Владимира Путина, сейчас он находится на согласовании в правительстве, говорит чиновник.

— "Менеджмент Utair сказал: "Мы готовы меняться" — Президент "Utair – пассажирские авиалинии" Павел Пермяков о том, почему цены на билеты скоро начнут расти и отчего Utair предпочитает иностранные самолеты — На российском авиационном рынке сейчас ситуация, схожая с той, которая привела к банкротству "Трансаэро" в 2015 г. и "ВИМ-авиа" в 2017 г., считает президент "Utair – пассажирские авиалинии" Павел Пермяков: слишком большое количество самолетов, заставляющее перевозчиков держать необоснованно низкие цены, при отсутствии роста экономики, который бы стимулировал платежеспособный спрос. Но резкое подорожание керосина приведет к тому, что цены на билеты все-таки начнут расти, а спрос на перелеты – стагнировать.

— У O1 Properties Бориса Минца сменился владелец — Держатели облигаций O1 Properties Finance на $350 млн могут предъявить бумаги к полному погашению — У одного из крупнейших владельцев московской недвижимости – компании O1 Properties, входившей в группу O1 Бориса Минца, – сменился акционер. В начале июля 70% акций класса A и 58% акций класса B O1 Properties приобрела кипрская Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Об этом сообщила SPV-компания группы O1 Properties Finance – во вторник она разместила такое сообщение для держателей своих евробондов на $350 млн на Ирландской фондовой бирже.

— "Уралкалию" не удалось купить команду "Формулы-1" — В "Форс Индия" тренируется сын Дмитрия Мазепина, который контролирует российскую компанию — Один из крупнейших в мире производителей калия – "Уралкалий" – пытался купить команду "Формулы-1" "Форс Индия формула уан тим" ("Форс Индия"), следует из сообщения российской компании.

— Российские авиакомпании больше не хотят брать самолеты в собственность —Utair последней из крупных перевозчиков переходит к аренде судов — Сейчас в парке у Utair 66 самолетов. Но лишь один – Boeing 737-800, пополнивший флот в этом году, – находится в операционном лизинге. Это значит, что по истечении срока контракта перевозчик вернет лайнер лизинговой компании. Об этом рассказал "Ведомостям" президент "Utair – пассажирские авиалинии" Павел Пермяков. Остальные 65 судов находятся в финансовом лизинге, по истечении срока которого станут собственностью Utair.

— Одному из крупнейших производителей индейки – группе "Евродон" могут найти инвестора — Компания не справляется с оплатой задолженности по кредиту — "Евродон" на прошлой неделе не смог провести очередной платеж по кредиту "ВЭБ капитала" (структура ВЭБа), сообщили "Ведомостям" два человека, знающих об этом от акционеров и менеджеров компании. Размер платежа – несколько сотен миллионов рублей, говорят собеседники "Ведомостей".

— Новая Lada Granta поедет на старых моторах — Новое семейство автомобилей получит двигатели и коробки передач от предшественников — В конце августа на Московском автосалоне "АвтоВАЗ" представит новое семейство Lada Granta в четырех кузовах – седан, лифтбэк, универсал и хетчбэк. Главное отличие – дизайн передней части капота в Х-стиле, как у Lada Vesta. Но у Granta боковых выштамповок в том же стиле не будет.

— "Стройтрансгаз" построит порт в Геленджике без конкурса — Компанию определили единственным исполнителем госконтрактов на строительство — Строительством береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджик займется АО "Стройтранс¬газ" (входит в Volga Group Геннадия Тимченко). Компания определена единственным исполнителем на соответствующих госзакупках в 2018–2019 гг. Распоряжение об этом подписал 18 августа премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Нанимая бывших чиновников, компании нарушают закон — Бывшие чиновники – ценные, но хлопотные кадры — Около 1000 российских компаний незаконно приняли на работу бывших чиновников в первом полугодии 2018 г. Что делать бизнесу, желающему нанять чиновника?

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— С прицелом на будущее — Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2018" — это самая крупная в России демонстрационная площадка новейших боевых систем и комплексов. Одних только экспонатов — около 26 тысяч — Иностранных делегаций собралось в Подмосковье более сотни. "Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делиться всем тем, что у нас есть, всем тем, что мы сумели создать за это время", — сказал на открытии форума министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что большинство представленных на форуме образцов проверено в боевых условиях и российская промышленность вышла на самый современный уровень.

— В нашем доме поселился… — Для перевода квартир в магазины потребуется письменное согласие соседей — Магазины, парикмахерские, аптеки и кафе можно будет организовать в жилом доме только с письменного согласия всех соседей. Добро на перевод квартиры в нежилое помещение должны дать владельцы квартир, которые непосредственно примыкают к переводимому объекту. Такие правила намерен ввести Минстрой, в правительстве их уже одобрили.

— Строй, кто идет! — Минстрой может создать рейтинг застройщиков по аналогии с банками — Минстрой намерен избавиться от понятия "обманутый дольщик" к 2024 году, а надежность застройщиков оценивать по аналогии с банками. Об этом в интервью "РГ" рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

— Русских вызывали?— Число ЧП в мире выросло в два раза. Бороться с ними сможет единая спасательная сеть — МЧС России расширяет географию стран, которым может быть оказана гуманитарная помощь. После сильного наводнения за помощью к России обратился Лаос. Будет продолжена работа по разминированию в Сербии. Прорабатывается взаимодействие в этом направлении с Сирией. А 23 августа в Донбасс отправится 80-я колонна "КамАЗов".

— Время Арктики — Владимир Путин оценил реализацию крупнейших проектов на Ямале — О развитии Арктики президент Владимир Путин поговорил с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

— Штраф за молчание — Суды стали наказывать чиновников, не ответивших на адвокатские запросы — По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год суды наказали 248 должностных лиц за игнорирование адвокатских запросов.

— Поправки на возраст — В Госдуме прошли слушания по пенсионному законодательству — Более 600 человек собрались вчера в зале заседаний Госдумы для обсуждения изменений пенсионного законодательства — парламентарии, гражданские активисты, представители регионов.

— Дорога, которая точно ведет к храму — Патриарх Кирилл завершил визит по северным епархиям на Соловках — На знаменитых Соловках вчера, в день памяти Соловецких святых Зосима и Савватия, что символично, завершился визит Патриарха Кирилла по северным епархиям.

— Не глядя в бутылку — Заставят ли страшные картинки отказаться от употребления алкоголя?— В минздраве рассматривают идею о возможном размещении на бутылках с алкогольной продукцией изображений, информирующих о вреде спиртного по аналогии с сигаретными пачками.

— Эльвира Набиуллина: Расчистка финансового сектора близится к завершению — Расчистка российского банковского сектора, начатая в 2013 году, почти завершилась, подтвердила председатель Банка России Эльвира Набиуллина американскому изданию "Уолл-стрит джорнэл" в преддверии ежегодного симпозиума центробанков в Джексон-Хоул.

— Посылка попала под наблюдение — В почтовых отделениях уже установлено свыше тысячи видеокамер — Как выяснила "РГ", в "Почте России" создан отдел видеомониторинга, который по камерам видеонаблюдения отслеживает эффективность работы почтовых отделений.

— Дело техники — Мантуров: Россия найдет замену электронике из США — В среду, 22 августа, США планируют ввести новые санкции против России, на этот раз по "делу Скрипалей". Они касаются полного запрета на поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

— Мама, мне не больно — Обезболивающие для детей изготовят в аптеках — Аптеки задействуют для изготовления неинвазивных форм препаратов, необходимых больным детям, в частности, с тяжелыми формами эпилепсии. Об этом сообщила 21 августа министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

— Как лес на голову — На Петербург обрушилась стихия — Следственный комитет начал проверку по факту обрушения строительных лесов на трех человек у здания Главного штаба рядом с Дворцовой площадью Санкт-Петербурга.

— Без тормозов — Число аварий с автобусами снова выросло — Количество аварий по вине водителей пассажирского транспорта по-прежнему растет. Об этом свидетельствует статистика Госавтоинспекции за 7 месяцев этого года. Судя по ней, водители автобусов не уступают пешеходам на переходах, а также тем, кто имеет преимущество. Также на маршруты выпускают транспорт с неисправной тормозной и рулевой системами. Повсеместно нарушается режим труда и отдыха водителей.

— Где жить хорошо — Названы города с самыми довольными жителями — Больше всего довольны жизнью жители таких российских городов, как Нижневартовск, Грозный, Сургут, Владимир и подмосковный Подольск. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ.

— Помощь через кассу — Полиция будет платить за участие в раскрытии преступлений — Участие гражданина в задержании преступника может вознаграждаться не только почетной грамотой или медалью, но и полновесным рублем. В минюсте зарегистрирован приказ МВД, где утверждено "Положение о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших".

— Школа выше средней — Сегодня обсуждается будущее российского образования — В регионах страны появятся центры обучения талантливых детей и центры подготовки учителей будущего. Об этом и других новшествах в Орле на педагогической конференции рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева. Сегодня на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам будет официально презентован нацпроект "Образование". Его действие рассчитано до 2024 года.

— "Норд" и ост — Татьяна Москалькова — о Марии Бутиной, судне "Норд", Кирилле Вышинском и Константине Ярошенко — Возможное возвращение моряков задержанного на Украине российского судна "Норд" — главная тема вчерашней пресс-конференции российского омбудсмена Татьяны Москальковой мало того, что пополнилась историей еще одного задержанного на Украине экипажа судна Mekhanik Pogodin, но и быстро стала умножаться другими историями о соблюдении прав граждан РФ, оказавшихся за рубежом в заключении или другой неволе.

— Тюрьма отрезвляет — Заключенных будут отучать от вредных привычек — Тюремное ведомство создало по всей стране специальные отряды для заключенных, больных алкоголизмом и наркоманией. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев на всероссийском совещании, где подводились первые итоги программы по работе с наркозависимыми и алкозависимыми заключенными.

— Вечером занят — Больше половины россиян работают сверхурочно без дополнительной оплаты — Больше половины россиян работают больше положенных по закону 40 часов в неделю. При этом многие из них не получают сверхурочные. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами НИУ "Высшая школа экономики" и РАНХиГС.

— Плата за голову — Правительство выделит деньги турбизнесу на каждого курортника — Правительство утвердило правила субсидирования российских туроператоров, привозящих отдыхающих на приоритетные отечественные курорты из России и зарубежья.

— Береги в автомобиле — В России ежегодно в закрытых автомобилях гибнет 15 детей — Гибель пятилетнего мальчика, задохнувшегося в автомобиле, расследуется Следственным комитетом России. Старший помощник главы управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что возбуждено уголовное дело. Запрос в Генпрокуратуру и СК РФ о ходе расследования отправил и Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

— Берлину отправлен счет — Эксперты "РГ" — о том, может ли Польша претендовать на "репарации" от Германии — Весь последний год правительство Польши то и дело возвращается к вопросу о "невыплаченных" Германией репарациях, которые Варшава хотела бы взыскать за ущерб, нанесенный республике нацистами. На этот раз глава польского МИДа Яцек Чапутович поднял этот вопрос прямо на совместной пресс-конференции с гостем из Берлина — главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом. По словам Чапутовича, поляки испытывают "чувство несправедливости" в связи с тем, что в свое время страна получила от немцев компенсацию, несопоставимую с потерями во Второй мировой войне.

— Место для примирения — В Москве могут пройти официальные переговоры между Кабулом и талибами — Во вторник радикалы обстреляли афганскую столицу. Целями обстрела стали президентский дворец и дипломатический квартал. Всего было выпущено 12 ракет, они упали неподалеку от заполненной молящимися мечети Эйд Гах, дворца президента, представительства НАТО и посольства США. Пострадали двое сотрудников сил безопасности. По меньшей мере трое террористов были ликвидированы в ходе спецоперации. Как выяснилось, обстрел велся из столичной гостиницы "Махи" — сейчас спецслужбы выясняют, каким образом злоумышленникам удалось пронести туда ракеты и другое вооружение.

— Из области фантазий — Как звучит новая "метла" британской внешней политики — В России жаловались на непоследовательность и эпатаж в международных делах британского министра иностранных дел Бориса Джонсона. Его преемник Джереми Хант, похоже, собирается "переплюнуть" своего именитого предшественника по части антироссийской истерии в сочетании с геополитической демагогией. Отправляясь с визитом в Америку, Хант позаботился о том, чтобы фрагменты его предстоящего в вашингтонском Институте мира выступления попали в прессу. Так что по ним вполне можно сделать вывод, как этот бывший министр культуры (с 2010 по 2012 годы), а затем здравоохранения и социальной защиты теперь намерен реализовывать внешнеполитическую повестку кабинета Терезы Мэй.

— Коран вернулся — К Курбан-байраму в Казани отреставрировали самый большой Коран в мире — К главному празднику мусульман — Курбан-байраму, отмечаемому 21 августа, ученые Института международных отношений Казанского федерального университета (КФУ) отреставрировали уникальный Коран. Он создан в 2010-м и занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году, как самый большой в мире печатный Коран.

— Иск Ярмольнику — Спецслужба просит взыскать с актера деньги за разбитый автомобиль — Хамовнический районный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Федеральной службы охраны к известному актеру Леониду Ярмольнику. Спецслужба просит взыскать с артиста 800 тысяч рублей, которые он задолжал ведомству из-за дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких машин.

— Обучение под излучением — На Алтае родители требуют убрать со школы вышку сотовой связи — Накануне нового учебного года в Барнауле разразился скандал. На гимназии N40 в центре города появилась базовая станция мобильной связи. Родители бьют тревогу: около тысячи детей окажутся под дополнительным электромагнитным излучением. Но чиновники говорят, что все законно и безопасно. Базовая станция на крыше гимназии должна заработать 1 сентября, и в первый учебный день некоторые родители в знак несогласия хотят надеть на своих детей шапочки из фольги.

— Сквер в прямом эфире — В Кемерово полностью снесли сгоревший ТРЦ "Зимняя вишня" — В Кемерово завершили демонтаж надземной части торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня". На месте зданий, где 25 марта пожар унес жизни 60 человек, будет разбит сквер.

— С надеждой на экспертов — В насилии подозревается убитый — При рассмотрении в суде жалобы на содержание под стражей трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, выступила представитель прокуратуры. Она заявила, что надзорное ведомство располагает сведениями о сексуальном насилии над старшими дочерьми, Кристиной и Ангелиной.

— Правовое просвещение — Под Ульяновском открылся форум молодых юристов "ЮрВолга-2018" — В Ульяновской области открылся VIII летний молодежный юридический форум "ЮрВолга-2018". Образовательные и дискуссионные события продлятся до 23 августа. В них примут участие более 500 молодых юристов из 60 регионов России, а также из Казахстана, Палестины и Туркменистана.

— Золотая капля — ООН: в 2050 году для половины землян вода будет дефицитом — Более двух миллиардов человек из 7,6-миллиардного населения Земли уже сегодня ощущают нехватку или совсем не имеют доступа к запасам безопасной по санитарным нормам чистой воды. А к 2050 году таких будет почти половина населения планеты. Об этом говорится в последнем отчете ООН по проблеме воды. Особо подчеркивается, что мир уже не сможет достичь ранее поставленной цели — обеспечить все население планеты чистой водой и приемлемым уровнем санитарии к 2030 году.

— Накопить и сбросить — В Новосибирске создан прототип электростанции будущего — Фантастический проект предложили новосибирские ученые и инженеры, резиденты Сколково. Это грандиозное сооружение, по сравнению с которым меркнет даже пирамида Хеопса. Зачем возводить такой гигант? Для многих ответ покажется странным: это "склад" энергии. Ее накоплением озабочены сегодня во всеми мире.

— Градус в ударе — В ближайшие годы аномалии температуры станут нормой — Впереди землян ждут новые серьезные испытания жарой. Вроде бы нас уже этим не удивишь, ведь глобальное потепление неустанно и ударно работает. Но, оказывается, мы о нем еще плохо знаем. В ближайшие пять лет, вплоть до 2022 года, климат будет даже жарче, чем прогнозируют уже существующие температурные тренды. Правда, есть и хорошая новость. После жаркой пятилетки климат вернется к "норме". То есть аномалии, конечно, останутся, но не такие жесткие.

— Сносу не будет — Создан самый долговечный материал — Самый долговечный среди всех известных металлических сплавов создали ученые-материаловеды из Национальной лаборатории Сандиа (США). По износостойкости он в 100 раз превосходит самую прочную высококачественную сталь. Если, к примеру, из нового сплава сделать колеса автомобиля, то, пройдя путь в 1,6 километра, сотрется слой толщиной всего в один атом.

— Нано в стиле универсал — Новый метод борьбы с опухолями — "Золотая пуля" сегодня самый передовой край медицинской науки. Во многих лабораториях мира пытаются адресно, точно в очаг болезни доставить лекарство. Тогда оно работает с минимумом побочных эффектов, а дозу можно сократить в разы. Но очаг еще надо найти, причем как можно раньше, особенно в случае онкологии. А это самостоятельная и сложнейшая задача.

ИЗВЕСТИЯ

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— Российские нефтегазовые компании увеличили премии топ-менеджерам — Крупнейшие нефтегазовые компании увеличили премии своим топ-менеджерам. Об этом свидетельствуют данные отчетов компаний за первое полугодие 2018 года, с которыми ознакомились "Известия". В первом полугодии сотрудникам доплатили суммарно 5,8 млрд рублей, а общая сумма вознаграждения возросла до 10,6 млрд рублей.

— "В лес надо вернуть хозяина" — Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предлагает реформировать лесную отрасль — Вопросы экологии в последнее время становятся одними из самых острых в ежедневной повестке. Незаконные свалки, вырубка лесов, проблема сортировки и переработки мусора — эти темы сегодня обсуждаются на всех уровнях власти. О том, как из вредного газа подмосковной свалки будут получать электроэнергию, где появятся мусоросжигательные заводы и почему в лес необходимо вернуть лесников рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

— Российские банки устойчивы к снижению курса рубля — У системно значимых кредитных организаций есть запас прочности к снижению курса национальной валюты — Системно значимые российские банки устойчивы к ослаблению национальной валюты. Большинство из них выдержат курс 100 рублей за доллар и выше без угрозы нарушения норматива достаточности капитала Н1.0, показал анализ международного рейтингового агентства Fitch Ratings. И хотя фундаментальных причин для столь существенного падения курса рубля нет, он может реагировать на разовые факторы, такие как новости о готовящихся санкциях.

— Регионы проверили на исполнение программ капремонта — По данным ОНФ, худшие показатели зафиксированы на Чукотке, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, на Алтае и в Туве — В регионах стали чаще ремонтировать многоквартирные дома и эффективнее использовать средства, собранные с жильцов. Лидируют в этом отношении Курская, Свердловская и Липецкая области. К такому выводу эксперты "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) пришли при составлении рейтинга регионов по реализации программ капремонта.

— Надо чаще встречаться — Встречи разделенных Корейской войной семей хотят сделать регулярными — Сеул выступает за проведение встреч родственников разделенных войной корейских семей на регулярной основе и уже направил Пхеньяну запрос на проведение отдельных консультаций по этой проблеме. Об этом "Известиям" рассказали в министерстве по делам объединения Республики Корея.

— За пятьдесят — Как обеспечить востребованность людей предпенсионного возраста — Второе образование для людей "серебряного" возраста должно стать бесплатным. Только так удастся заинтересовать эту категорию сотрудников переобучаться и оставаться востребованными после того, как будет проведена пенсионная реформа. Сейчас лишь пять субъектов РФ создают рабочие места и имеют потенциал для трудоустройства людей в возрасте 50+. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском АО.

— Зарплатные клиенты стали реже снимать деньги с карт — Операции с наличными составили менее половины трансакций — Зарплатные клиенты стали реже снимать деньги с карт и чаще использовать их для безналичной оплаты, показал опрос крупнейших банков из топ-30, проведенный "Известиями". Если в 2017 году на снятие наличных приходилось 53% всех трансакций по зарплатным картам, то сейчас менее половины — 43%.

— Ярмарка возможностей — Россия и Сирия в сентябре подпишут "дорожную карту" торгово-промышленного сотрудничества — В начале сентября в сирийской столице откроется юбилейная 60-я Дамасская международная ярмарка, на которой будет представлена российская экспозиция, сообщили "Известиям" в Минпромторге. На мероприятии будут подписаны важные двусторонние соглашения — ожидается, что оно станет новым этапом в экономическом сотрудничестве Москвы и Дамаска, подчеркнули в ведомстве.

— Питьевую воду хотят очищать с помощью военных разработок — Для модернизации систем водоснабжения планируют использовать технологии оборонно-промышленного комплекса — Для очистки питьевой воды планируется использовать технологии оборонно-промышленного комплекса. Об этом сказано в рабочей версии паспорта нацпроекта "Экология", с которым ознакомились "Известия". В Минобороны рассказали, что на данный момент в Вооруженных силах есть единственная в своем роде высокотехнологичная установка — специальный комплекс МККВ-1000, который способен очищать даже воду, которая подверглась химическому и радиоактивному загрязнению.

— Нефтяная прибавка: компании добавили денег управленцам — Премии топ-менеджерам нефтекомпаний перевалили за 10 млрд рублей — Крупнейшие нефтегазовые компании резко подняли премии своим топ-менеджерам. В первом полугодии они получили суммарно 5,8 млрд рублей прибавки, а общая сумма вознаграждения увеличилась до 10,6 млрд рублей.

— "Мирная Арктика" в боеготовности: США зашли в сторону России с севера — В Москве увеличение американского воинского контингента в Норвегии расценили как угрозу границам — США в нарушение норвежских законов продвигаются к границам России с севера. Об этом "Известиям" заявили в посольстве РФ в Осло, отметив, что растущее военное присутствие Штатов в Норвегии вызывает сильную озабоченность российской стороны. В диппредставительстве подчеркнули, что "подобный недружественный шаг идет вразрез с традиционной норвежской политикой неразмещения иностранных военных баз на территории страны в мирное время". Ранее стало известно, что Вашингтон увеличит численность своего воинского контингента в Норвегии вдвое, причем дополнительный состав морских пехотинцев будет размещен вблизи северной границы РФ.