МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Позднее в среду протоколы прошедшего 31 июля — 1 августа заседания ФРС дадут представление о том, как руководители центрального банка США видят перспективы на вторую половину этого года.

Они оставили ключевую процентную ставку без изменений, в диапазоне 1,75%-2%, а в заявлении по итогам заседания назвали экономику США сильной, говорится в статье Dow Jones.

Протоколы, которые будут опубликованы в 18.00 по Гринвичу, покажут, как руководители ФРС оценивают потенциальные риски замедления роста экономики или такого сильного роста, который мог бы привести к буму и спаду. В них также могут содержаться подробности внутренних дискуссий по некоторым важным проблемам политики. Ниже приводятся моменты, на которые следует обратить внимание.

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК СТАВКА СТАНЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ?

Один из самых важных для руководителей ФРС вопросов состоит в том, что делать с краткосрочными процентными ставками, после того, как они доведут их до нейтрального уровня, на котором они не поддерживают экономику и не замедляют ее рост.

Большинство членов Комитета по операциям на открытом рынке считают, что пока ставки достаточно низки, чтобы стимулировать рост, а в течение ближайших месяцев их надо повысить до нейтрального уровня.

На заседаниях в марте, мае и июне некоторые руководители ФРС высказывались за дальнейшее повышение ставок, до уровня, который в конечном счете поможет защитить экономику от перегрева.

Их оценки нейтрального уровня ставок разнятся. На июньском заседании предположение варьировались от 2,25% до 3,5%. Девять из 14 руководителей центрального банка предполагали, что ставки должны быть в диапазоне 2,75%-3%, то есть не намного выше текущего уровня.

Вопрос в том, скорректирует ли ФРС свое заявление в этом году, просигнализировав о том, что повышение ставок происходит не на автопилоте. Выступая в июле в конгрессе, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что Комитет по операциям на открытом рынке "считает, что пока самым правильным было бы постепенно повышать" ключевую процентную ставку.

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИКИ И ПОРТФЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ

Руководители ФРС возобновили обсуждение концепции денежно-кредитной политики. Это представляет собой технический вопрос, не имеющий отношения к уровню ставок.

Данное обсуждение может сильно повлиять на то, насколько центральный банк сократит свой портфель облигаций.

Динамика краткосрочных операций в апреле обусловила приближение ключевой ставки ФРС к верхней границе диапазона, и в июне руководители центрального банка отреагировали коррекцией условий определения ставок.

По их мнению, повышательное давление на ключевую ставку обусловлено динамикой рынка, не связанной с постепенным сокращением портфеля облигаций, который в июле уменьшился примерно до 4,3 трлн долларов с 4,5 трлн долларов прошлой осенью. Сокращение портфеля уменьшает объемы депозитов (резервов) в центральном банке, и на определенном этапе это может оказать повышательное давление на ключевую ставку.

Некоторые руководители ФРС, включая Пауэлла, сигнализировали о необходимости решить более широкий вопрос о том, как центральный банк управляет ключевой ставкой, что позволило бы определить продолжительность сокращения портфеля.

Если они вернутся к системе, которая действовала до кризиса 2008 года, то потребуется меньше резервов и небольшой портфель, и это значит, что сокращать портфель можно будет продолжительное время и в следующем десятилетии. Если же сохранятся текущие условия, то потребуются более существенные резервы и сокращение может завершиться в ближайшие два года.

ТОРГОВЫЕ КОНФЛИКТЫ

Выступая в июле в конгрессе, Пауэлл выразил опасения в связи с напряженностью торговых отношений между США и другими странами.

"В итоге более протекционистская экономика… менее конкурентоспособна. Она менее производительна", — сказал Пауэлл законодателям.

Маловероятно, что торговая политика окажет воздействие на планы руководителей ФРС, но не исключено, что они обсуждали, как реагировать на такие вызовы, как рост инфляции из-за введения пошлин, укрепление доллара, которое оказывает давление на американских экспортеров и валюты развивающихся стран, а также на разрывы цепей поставок.