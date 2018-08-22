БЕРЛИН, 22 авг — ПРАЙМ. Из-за аномальной жары летом в Германии убытки сельхозпредприятий составили порядка 680 миллионов евро, заявила глава Минсельхоза Юлия Клокнер журналистам в Берлине.

"Мы оценивали ущерб по двум критериям… Если мы исходим из этих двух критериев, то мы имеем дело с ущербом в размере почти 680 миллионов евро", — сказала она, добавив, что эти цифры не окончательные.

По словам Клокнер, власти ФРГ готовы возместить половину ущерба, речь идет о 150-170 миллионах евро из федерального бюджета и аналогичной сумме от земель.

"Конечно, ни федерация, ни земли не смогут покрыть все убытки, которые есть у предприятий АПК, аналогично как в системе автострахования по пакету КАСКО. Поэтому я предлагаю землям возместить половину от обоснованных убытков, это порядка 340 миллионов евро", — заявила Клокнер.

Она также предложила "землям поделить эту сумму с федерацией, 50 на 50". "Окончательные цифры еще будут, но речь идет в среднем о коридоре в 150-170 миллионов евро", — заявила Клокнер.