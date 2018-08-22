МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 14 по 20 августа ускорилась до уровня 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщает Росстат.

До этого четыре недели подряд, с 17 июля по 13 августа, инфляция была нулевой.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 1,1%, свинина — на 0,9%, баранина, куры, колбасы, сосиски, сардельки, мясные консервы, хлеб из муки 1-го и 2-го сортов, подсолнечное масло, сыры, сметана и печенье — на 0,2-0,3%. Одновременно сахар-песок подешевел на 0,7%, гречневая крупа — на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,4%, при этом морковь стала дешевле на 6,6%, картофель — на 4,1%, помидоры — на 2,9%. В то же время цены на белокочанную капусту выросли на 1,9%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.