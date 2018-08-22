СОЧИ, 22 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития завершает подготовку прогноза на шесть лет, ожидания сильно не изменятся относительно опубликованных в начале лета, сообщил журналистам глава МЭР Максим Орешкин.

"Мы сейчас заканчиваем подготовку новой версии прогноза, который ляжет в основу нового бюджета, у нас есть заключение президента в указе о подготовке прогноза на шесть лет. Сильно наши ожидания не изменятся относительно того, что мы публиковали в начале лета", — сказал Орешкин.

МЭР пересмотрит прогноз по росту ВВП на 2018 год с 1,9% до 1,8%. "Мы, скорее всего, пересмотрим чуть-чуть вниз… экономический рост с 1,9% до 1,8%. То есть изменения во многом будут носить косметический характер", — сказал министр.

ОТТОК КАПИТАЛА

По словам Орешкина, отток капитала из ОФЗ и российского финансового рынка ускорился, однако эта тенденция вряд ли усилится.

"То, что началось, это мы увидели усиление оттока капитала в августе. В принципе, если посмотреть последние месяцы, то у нас довольно быстрым темпом сокращаются вложения иностранцев в российские долговые бумаги. Это техника с точки зрения проведения аукционов, но там мы увидели, что вот здесь отток капитала усилился", — сказал Орешкин.

"В принципе, поэтому мы закладываем на ближайшие 12 месяцев чуть более пессимистические ожидания по оттоку капитала, по выводу средств с российского финансового рынка — у нас самое крупное вложение из портфельных — это как раз вложения ОФЗ, но ожидать, что темп сокращения вот здесь сильно ускорится, вряд ли стоит, поэтому пересматриваем, будет чуть более слабый рубль в этот период, но затем мы вернемся на те тренды, которые мы ожидали", — добавил министр.

РУБЛЬ

Курс рубля, по словам Орешкина, в ближайшие 12 месяцев будет слабее прежних ожиданий, но прогнозы по этому показателю на конец 2019 года и далее Минэкономразвития сильно менять не будет — через год рубль будет крепче текущих значений.

"То, что мы ожидаем, это то, что в ближайшие 12 месяцев… валюта будет слабее, но в целом те прогнозы, которые у нас были опубликованы и касались, например, показателей конца 2019 года, 2020-го и последующего годов по тому же валютному курсу, у нас сильно меняться не будут, потому что мы не видим каких-то таких фундаментальных изменений, чтобы наши оценки поменялись", — сказал глава Минэкономразвития.

Он пояснил, что рубль ожидается слабее именно прогнозов, а не текущего курса. "По нашим оценкам, еще раз повторюсь, если вы посмотрите те прогнозы, которые мы делали, текущие уровни они более слабые и связаны с экстраординарным временным оттоком капитала, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому мы ожидаем, что в течение 12 месяцев, по мере того как этот фактор сойдет на нет, мы вернемся на ту траекторию, которую мы прогнозировали. Она означает более крепкий уровень относительно текущих значений", — отметил Орешкин.

ИНФЛЯЦИЯ

МЭР повысит прогноз по инфляции в РФ на 2018 год, ослабление рубля добавит "несколько десятых" процентного пункта, сказал министр.

"По инфляции там две основные истории. Это история с не самым лучшим урожаем в этом сезоне. У нас урожай пшеницы и зерна в целом будет меньше, чем он был в прошлом году. Поэтому это несколько повлияет на продуктовые цены. Плюс более слабая траектория по обменному курсу, которую мы не предполагали в начале года, тоже добавит несколько десятых к нашему прогнозу", — сказал он.